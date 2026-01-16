La Capital | La Ciudad | Puente Rosario-Victoria

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Sutracovi expresó que en la antigua concesión había alrededor de 70 trabajadores que "no pudieron cobrar indemnizaciones y no hay certezas de que sean reincorporados".

16 de enero 2026 · 09:51hs
Puente Rosario-Victoria. La nueva concesionaria prevé la instalación del telepase 

Foto: La Capital / Archivo.

Puente Rosario-Victoria. La nueva concesionaria prevé la instalación del telepase  

El Sindicato Único de Trabajadores de Concesiones Viales (Sutracovi) expresó su preocupación por los exempleados del peaje del puente Rosario-Victoria que aún no cobraron indemnizaciones ni tampoco tienen certezas de que puedan recuperar sus puestos con la nueva empresa concesionaria del servicio.

Con el inicio del 2026, la unión transitoria de empresas de Rosario y Victoria se hicieron cargo de la concesión de la ruta nacional 174 que de ahora en más llevará la denominación Conexión Alto Delta. Este enero se empezaron a realizar los primeros trabajos en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la vía como corte de maleza y bacheos.

Pero lo más importante es que la intención de los titulares de la concesión es cambiar la metodología de pago de peaje. No se aceptarán más pagos en efectivo y, en cambio, se podrá abonar con tarjetas de crédito y débito, QR (billetera electrónica) y habrá una estación 24 horas para tramitar el Telepase, que tendrá un beneficio en el valor total del precio.

El cambio de procedimiento en el cobro estaba establecido en el pliego de licitación que confeccionó el gobierno nacional cuando decidió incluir a la ruta nacional 174 entre las vías de comunicación que serían entregadas en concesión.

>> Leer más. Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Leandro Bond, secretario general de Sutracvi en Santa Fe, señaló este viernes que en la anterior gestión del peaje de la ruta 174 “trabajaban alrededor de 70 empleados, que se tuvieron que ir cuando Nación dio por finalizado el anterior contrato, y no cobraron indemnización. Estamos con juicios laborales por ese motivo”.

“Ahora, el peaje está a cargo de un grupo de cinco empresas (tres de Rosario y dos de Entre Ríos). En una reunión que tuvimos con los directivos, nos anticiparon que no iba a volver la caja manual, van a implementar el sistema de tele pase y un poco más adelante se podrá pagar con código QR. Eso está consagrado en el pliego de licitación que confeccionó el gobierno nacional”, subrayó Bond.

El dirigente sostuvo que “el panorama es complicado para los compañeros y compañeras. Nosotros hemos presentado los currículums a la empresa que ha realizado entrevistas, esperando que creen puestos de trabajo. Para nosotros la prioridad es reintegrar a los compañeros que trabajaban en el puente Rosario-Victoria. Veremos cuánto tiempo nos lleva reintegrarlos”.

