Básquet: triunfo de Provincial en la Liga Argentina y derrota del femenino de Náutico

En la rama masculina, Provincial venció a Tomás de Rocamora en la Liga Argentina de Básquet, mientras que las chicas de Náutico cayeron en Córdoba

Todos querían salir en la foto. Los hinchas más chicos de Provincial posan con las jugadores (Foto: Prensa CAP - Federico Cabello).

Los máximos representantes del básquet rosarino a nivel nacional se presentaron este viernes con suerte dispar. Mientras que en la Liga Argentina de básquet (segundo nivel) Provincial derrotó de local a Tomás de Rocamora, las chicas de Náutico cayeron en Córdoba contra Instituto en la Liga Femenina.

Por una nueva fecha de la Liga Argentina en la Conferencia Sur, el Rojo le ganó en Rosario a Tomás de Rocamora por 77 a 75 con un doble de Adrian Boccia a falta de tres segundos.

El desarrollo del partido fue muy parejo. Ambos tuvieron sus momentos. Fue Rocamora el que dominó ritmos de juego durante gran parte del primer tiempo. A tal punto que le llegó a sacar 17 puntos de máxima, aunque hasta allí llegó.

El elenco de Esteban Gatti con Acosta, Gerbaudo, Barahona y Boccia empezó la remontada. Rocamora ya no pudo sostener la intensidad en defensa, los locales aprovecharon y con un gran tercer cuarto, lograron emparejar la historia.

El último cuarto tuvo todo. Paridad, errores, buenos momentos de ambos y un cierre a la altura de la noche en el Salvador Bonilla. Empatados en 73 y con 33 segundos fue Rocamora el que no pudo sumar en doble chance y en la contra, Adrian Boccia, con su flotadora de toda la vida, anotó el doble que terminó siendo el del triunfo y así Provincial se sostiene en lo más alto de la Conferencia Sur.

Caída de Náutico

En tanto, las chicas de Náutico no le pueden encontrar la vuelta a su rendimiento en condición de visitante. Perdieron 64 a 34 ante Instituto y sumaron su séptima derrota al hilo fuera del Velasco. Ahora tendrán cinco partidos en condición de local.

Jugarán el 23 de enero, a las 21, frente a Chañares de James Craik; el 25 de enero, a las 20.30, con San José de Mendoza; el 27 de eneero, a las 21, frente a Instituto; y el 29 de enero, a las 20.30, ante Hindú.

Vale destacar que las dirigidas por Guillermo Carrozo no pudieron contar con Guadalupe Castelnuovo, Julia Peralta y Catalina Creolani.