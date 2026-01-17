El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas antes de un brusco descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia que abarca a todo el sur provincial y también contempla vientos de consideración

El alerta amarillo por tormentas para Rosario abarca las últimas horas del sábado y las primeras del domingo.

El calor agobiante que azota a Rosario este fin de semana se tomará una pausa a partir de la noche de este sábado, momento en el que comenzará la vigencia de un alerta amarillo por tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para todo el sur provincial y que se extenderá hasta la madrugada del domingo inclusive.

El SMN viene mostrando, en sus reportes, la existencia de una ventana de inestabilidad para las primeras horas del domingo . Sin embargo, sobre la tarde de este sábado amplió esa probabilidad a la noche del sábado.

El alerta amarillo emitido por el organismo nacional, que tiene validez para la noche del sábado y la madrugada del domingo , prevé tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora (km/h) y abundante caída de agua. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual", detallaron desde el SMN.

Luego de las tormentas fuertes, el SMN pronostica un domingo por la mañana ventoso, con ráfagas que pueden llegar a los 59 km/h provenientes desde el sudeste.

Las previsiones del SMN marcan que los vientos se mantendrán en su dirección pero bajarán apenas su intensidad, con ráfagas que llegarán a los 50 km/h, durante la tarde y la noche del domingo. El cielo para ambas franjas horarias tendrá nubosidad variable.

Esto posibilitará que se dé un brusco descenso de las temperaturas hacia el lunes.

>> Leer más: Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Para el primer día hábil de la semana, el SMN prevé una temperatura mínima de 15º y una máxima que no pasará de los 26º. Estas condiciones agradables se extenderán hacia el martes, con una mínima de 22º y una máxima de 29º.

Recomendaciones ante un alerta amarillo

Desde la Municipalidad solicitaron a la población no circular por la calle durante la tormenta, salvo que sea necesario. Además, remarcaron "tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública".

"Se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil", indicaron desde el municipio. También, se pueden realizar reclamos por el MuniBot, el chatbot del municipio vía WhatsApp al 3415440147.

A su vez, aconsejaron tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: