Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

El resfrío y la tos, sumados a la fiebre y el dolor corporal son los síntomas más comunes de gripe

Con la confirmación de cuatro nuevos casos de gripe A cepa H3N2K, que provocó brotes en Europa y otros países del hemisferio norte, la Argentina ya suma 15 contagios desde el inicio del verano. Si bien Santa Fe envió muestras al Malbrán en diciembre de pacientes con síntomas compatibles, todas dieron negativo, por lo tanto, la denominada Súper Gripe viene "esquivando" a la provincia. De todos modos, las autoridades sanitarias piden que se sigan tomando recaudos y que las personas que están en grupo de riesgo se vacunen. Aquellos que van a viajar a países con un número elevado de contagios también deberían inocularse.

Las vacunas 2025 que todavía quedan en vacunatorios del sistema de salud pública protegen de las complicaciones que puede generar la cepa H3N2. Y si bien la mayoría de las personas más vulnerables ya se vacunó, quedan algunos que no lo hicieron. En tanto se anunció que las nuevas, versión 2026, llegarán recién en marzo. Las farmacias de Rosario y zona ya están tomando reservas de dosis.

La distribución geográfica de los casos registrados en el país al 16 de enero es la siguiente: provincia de Buenos Aires tres contagios; Ciudad de Buenos Aires, dos; Neuquén y Santa Cruz , dos pacientes cada una; Córdoba y Corrientes , oros dos; Mendoza y Tierra del Fuego reportaron un caso en cada jurisdicción.

¿Qué es la gripe H3N2K?

fiebre dengue consultas.jpg

En Europa, esta temporada de invierno (verano para nosotros) la circulación del virus influenza comenzó casi un mes antes de lo habitual y por eso los tomó por sorpresa, además tienen tasas de vacunación que suelen ser bajas y por eso los casos se dispararon.

El brote actual que también afecta a Estados Unidos y otros países como México corresponde a una variante de la gripe A conocida como H3N2 K que no está demostrado que sea más grave que la habitual en cuanto a ingresos a terapia intensiva o muertes aunque si aumentaron las internaciones.

Los síntomas más frecuentes son: fiebre de aparición súbita, tos seca, resfrío, dolor de garganta, dolores musculares fuertes, fatiga intensa, malestar general y puede incluir síntomas digestivos como diarrea o dolor abdominal.

Para prevenir, además de las vacunas, es necesario ventilar lo ambientes en forma habitual, lavarse en forma frecuente las manos con agua y jabón, estornudar o toser en el pliego del codo para no contagiar a otros, evitar concurrir a espacios cerrados si uno presenta síntomas.

¿Si viajo, me vacuno?

bebe avion viaje sarampion

Si una persona o grupo familiar está por viajar a zonas con muchos contagios, puede escribir por whatsapp al Servicio de Medicina del Viajero del Ministerio de Salud de Santa Fe. Allí se puede pedir un turno para que un profesional responda a las dudas más frecuentes. El teléfono es 342 6460132.

En tanto, el ministerio provincial recuerda que los grupos de riesgo incluidos habitualmente en las campañas de vacunación antigripal anual son: los niños de entre seis meses y dos años, los adultos de más de 65 años, embarazadas y puérperas, y personas de todas las edades con enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas, oncológicas. También se recomienda anualmente al personal de salud y convivientes de pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad. La composición de las vacunas se renueva en forma anual de acuerdo a las cepas circulantes en el hemisferio norte.