Salta: disimulan 30 kilos de cocaína en un envío de berenjenas

Un camión transportaba 1200 kilos de berenjenas y entre los cajones se encontraban paquetes con drogas. Hay cinco detenidos

Efectivos de Gendarmería encontraron 30 kilos de cocaína en la provincia de Salta dentro de un camión que transportaba berenjenas . Los efectivos se encontraban desplegados sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 1.320, en la localidad de Pichanal, cuando detuvieron la marcha de un camión y procedieron a realizar un registro de rutina.

Durante la inspección, los uniformados constataron que el rodado estaba ocupado por un hombre mayor de edad y con la ayuda del can detector de narcóticos “Oreo” corroboraron la existencia de sustancias ilícitas en el interior del semirremolque .

Luego de informar sobre los hechos a la Sede Fiscal Descentralizada de Orán y en presencia de testigos, los efectivos descargaron cajones que contenían 1.200 kilos de berenjenas, en cuyo interior se escondían 30 paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla.

Las pruebas de campo arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 31 kilos 370 gramos. Además, los gendarmes aprehendieron a otros cuatro hombres que circulaban en un vehículo Volkswagen Gol. La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro de ambos rodados como así también el decomiso de la droga, la tonelada de verdura y teléfonos celulares.

Los cinco involucrados quedaron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.