Detuvieron al cerrajero acusado por el robo millonario a una jubilada en barrio Martin

La Policía de Investigaciones lo rastreó a través del programa Lince que funciona en forma coordinada con 6 mil cámaras inteligentes

16 de enero 2026 · 07:34hs
En Balcarce y Montevideo

Foto: Gobierno de Santa Fe

En Balcarce y Montevideo, personal de la Policía de Investigaciones detiene al sospechoso por el robo de miles de dólares en barrio Martin

La Policía de Santa Fe detuvo el jueves a la tarde a un cerrajero como sospechoso de haber participado en el robo a una jubilada de 85 en su departamento de barrio Martin. Por ese delito, ayer fue imputada quien trabajaba como cuidadora de la víctima. El nuevo sospechoso fue apresado tras un relevamiento de cámaras en el que se logró una imagen del ladrón y, a través del programa Lince que implementó el Gobierno provincial en Rosario, se lo detectó y ubicó entrando a un supermercado y luego en una cerrajería de Balcarce al 1500.

El presunto ladrón, que se sospecha actuó en complicidad con Tamara G., imputada ayer por ese delito, fue apresado ayer a la tarde en la cerrajería ubicada a pocos metros de los Tribunales provinciales, por personal de la Policía de Investigaciones y quedó a disposición del fiscal Rodrigo Urriticoechea.

El robo que está bajo investigación sucedió el martes pasado cuando un hombre, con la excusa de que habían llamado a un cerrajero, ingresó al departamento de una mujer de 85 años, le abrió la caja fuerte y se llevó una importante cantidad de dólares. De inmediato la Fiscalía interviniente, con la denuncia que realizó la hija de la víctima ordenó la detención de una persona que trabajaba en el lugar como asistente de la víctima.

Cómo identificaron al nuevo sospechoso

Fuentes gubernamentales indicaron que con el relevamiento de cámaras se logró una imagen del ladrón y, a través del programa Lince se lo detectó y ubicó en varios puntos de la ciudad, por ejemplo, entrando a un supermercado y a un negocio de cerrajería. Ante esto, personal de PDI informó al fiscal y logró la detención del malhechor que quedó a disposición de la Justicia.

Leer más: Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

“No es la primera vez se consiguen estos resultados gracias al programa Lince. Ya en varias oportunidades nos ha servido para identificar y localizar a los actores de un delito. En el breve tiempo que lleva en fase de prueba pudimos acelerar el esclarecimiento de crímenes, balaceras y robos. Hay más de cien casos positivos”, aseguró la abogada Paula Manzoni, directora Ejecutiva de la Unidad de Gestión Lince.

robo barrio Martin detenido

Por su parte, Esteban Santantino, secretario de Secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, recordó que el sistema “aún no está funcionando al 100 %, pero sin dudas ya está demostrando que es una herramienta importante para el uso de las investigaciones, tanto para la Fiscalía, como para la Policía”, agregó.

Cómo funciona el programa Lince

La IA (Inteligencia Artificial) es el corazón del sistema Lince, que funciona conectado a 6 mil cámaras “inteligentes” que por ahora están conectadas en la ciudad de Rosario y en una segunda etapa llegarán a la capital de la provincia.

Leer más: Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

El novedoso sistema permite un seguimiento particularizado y a demanda de vehículos, personas, colores y situaciones, entre otros elementos, con un seguimiento en vivo, para colaborar con el esclarecimiento de hechos de inseguridad. Lince permite cargar todas las cámaras de vigilancia en una sola plataforma digital y utilizarla con precisión y velocidad inédita en la búsqueda de esclarecer situaciones.

cuento del tio
El edificio de barrio Martin donde ocurrió el robo de miles de dólares y joyas

El edificio de barrio Martin donde ocurrió el robo de miles de dólares y joyas

Cómo fue el robo millonario en barrio Martin

Una jubilada de 85 años sufrió el robo de unos 20 mil dólares y de joyas y alhajas de oro en un edificio ubicado en Liberad 85, a pocos metros del parque Urquiza. La mujer cayó en la trampa con cuento del tío. Todo comenzó cuando la víctima recibió un llamado telefónico de una mujer que se hizo pasar por su hija. La impostora le dijo que unos minutos más tarde iría un cerrajero para destrabar o arreglar la caja fuerte que estaba en el dormitorio.

De acuerdo a las evidencias que recolectó el fiscal Urriticoechea, la cuidadora de la jubilada, Tamara G., fue parte del plan. Poco después del mediodía, un hombre que se identificó como cerrajero se presentó en el edificio y anunció que debía realizar un trabajo en el séptimo piso, a donde fue convocado por una tal "Tamara". El encargado del edificio se comunicó con el departamento y desde allí, Tamara autorizó el ingreso del cerrajero que minutos después abrió el cofre de seguridad y sustrajo el botín.

Gran parte de la secuencia del robo quedó registrada por las distintas cámaras de videovigilancia del departamento, del edificio y de la vía pública. Con la recopilación de esas imágenes, más la intervención del programa Lince se pudo dar con el presunto ladrón y cómplice de la asistente. Ese hombre fue detenido ayer a la tarde.

Una mujer que vivía en el 7º piso del edifico de barrio Martin cayó en la trampa del cuento del tío

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

El edificio de barrio Martin donde ocurrió el robo de miles de dólares y joyas

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Un móvil policial frente al edificio de barrio Martin donde sucedió el robo mediante el cuento del tío

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

El robo se registro cerca del cruce de Mendoza y avenida de la Libertad.

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de 20 mil dólares

