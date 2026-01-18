La Capital | Política | Legislatura

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Ley orgánica de municipios y pliegos para la Corte Suprema, algunos de los temas clave en la agenda parlamentaria inmediata

18 de enero 2026
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

La Legislatura santafesina ya transita el último tramo del receso de verano de cara a un febrero con pronóstico de suma intensidad política en las Cámaras alta y baja.

Para las sesiones extraordinarias, a realizar antes del inicio del período ordinario el 15 de febrero próximo (según dispone la nueva Carta Magna provincial), la agenda oficialista prioriza el debate en torno a la ley orgánica de municipios, la articulación del fuero Contencioso Administrativo en el marco constitucional de Santa Fe, el Código Procesal Penal Juvenil y la creación del Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario.

Ley orgánica de municipios

El Senado empezará a discutir el 5 de febrero la ley orgánica de municipios, que entre otros puntos contempla las viceintendencias, en principio, para dos ciudades: Rosario y Santa Fe.

La iniciativa establece esa figura en las ciudades de más de 200 mil habitantes, razón por la cual será un tópico que impactará tanto en el funcionamiento como en las negociaciones políticas en Rosario y la capital provincial.

En la Casa Gris, donde aprovecharon para aclarar que “todavía” no se está hablando sobre una reforma electoral en la provincia, enfatizaron a La Capital que el de las viceintendencias es un tema “sí o sí de Rosario”, motivo por el cual la síntesis en torno a esa iniciativa “deberá correr por cuenta de los legisladores”.

Corte Suprema santafesina

En tanto, luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro formalizara en diciembre de 2025 la propuesta de tres candidatos (Aldo Alurralde, Diego Maciel y Jorgelina Genghini) a ocupar los cargos que quedarán vacantes en la Corte Suprema de Santa Fe, se activó el cronograma de evaluación de antecedentes de los postulantes y observaciones por parte de ciudadanos, organizaciones e instituciones.

Consumado ese proceso, la Casa Gris remitió los pliegos a la Legislatura, que en un plazo máximo de 45 días debe resolver, en función de la nueva Constitución santafesina, mediante votación.

El tratamiento de los tres pliegos quedará en poder de la comisión de Acuerdos, que preside la diputada provincial socialista Lionella Cattalini. El cuerpo se reunirá el primer miércoles de febrero para definir el cronograma de trabajo para los relevos en la Corte y otros para el Ministerio Público (MPA).

Las candidaturas a la Corte Suprema están ligadas a la decisión de tres de sus miembros actuales, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, de programar sus respectivos retiros a fines de 2026.

En ese sentido, el tratamiento de los pliegos en la Asamblea Legislativa se realizará en el período de sesiones ordinarias que habilitará Pullaro durante su discurso el 15 de febrero.

En la Gobernación lucen confiados en poder ampliar el consenso político en torno a los tres postulantes al máximo tribunal. “Desde el primer día nos venimos moviendo en esa dirección”, subrayaron.

Asimismo, entre este lunes y el martes ingresará a la Legislatura el pliego correspondiente a la cobertura de una vacante en el Tribunal de Cuentas provincial.

El oficialismo promueve a Adriana Molina, expresidenta del Concejo Municipal de Santa Fe. El objetivo es cubrir la vacante que dejó Lisandro Villar, quien renunció como vocal del organismo de control para asumir como segundo en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia.

