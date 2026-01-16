La Capital | Información General | Flybondi

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

El diputado nacional Esteban Paulón cree que la aerolínea incumple deliberadamente para sostener un "gran negocio financiero" con el dinero de los pasajes

16 de enero 2026 · 13:13hs
Flybondi quedó en la mira por la gran cantidad de reprogramaciones en el inicio de enero.

La gran cantidad de vuelos cancelados y reprogramados por Flybondi en la primera quincena del año no solo generó múltiples reclamos de sus clientes. La Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) confirmó que ya empezó a labrar actas de infracción por las demoras y suspensiones de los viajes programados en distintos puntos del país.

El organismo estatal confirmó este jueves la intervención a raíz de las cancelaciones de servicios comerciales sin aviso previo. Al mismo tiempo anunció la recepción de quejas de pasajeros por otros incumplimientos que pueden generar sanciones adicionales para la empresa low cost.

Desde el área dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación recordaron que los controles realizados por los funcionarios públicos implican la apertura de sumarios administrativos. Si se comprueba que la omisión de actos necesarios o se registran acciones inapropiadas, la empresa puede afrontar multas económicas o incluso la cancelación de la autorización legal para seguir operando.

Todos contra Flybondi

Frente al incremento de las suspensiones y demoras de vuelos de Flybondi, Anac aseguró que "continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes" para cumplir su función en los aeropuertos argentinos. "El mecanismo de labrado de actas había quedado sin aplicación desde 2020", indica el comunicado oficial.

Voceros del gobierno nacional defendieron la labor del organismo de control de las aerolíneas. En este sentido, indicaron: "El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes".

Dos días antes de este anuncio, el diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, presentó un pedido de informes en la Cámara baja y se quejó de la inacción de la Anac ante la multiplicación de los reclamos desde Año Nuevo. Según indicó a través de LT8, Flybondi tuvo un promedio diario de vuelos cancelados del 20 por ciento entre los primeros 14 días de 2026. El pico se produjo el 2 de enero con la suspensión del 34 % de los viajes programados.

El legislador del Partido Socialista (PS) opinó que "cualquier excusa es buena" para dar de baja un servicio aéreo en Argentina. No obstante, consideró que la estadística de la compañía juega en otro nivel: "Números tan altos sin inaceptables en cualquier país".

¿Cuál es el negocio de Flybondi?

"Lo que hay que observar más allá de las molestias e incumplimientos es que la empresa evidentemente no tiene su negocio más importante en la venta, sino que utiliza una campaña muy agresiva de promoción con precios muy bajos", comentó el funcionario santafesino. Si bien destacó un aspecto positivo de la estrategia en torno a la oferta de destinos que antes no estaban en el mapa, aclaró: "En realidad, la voluntad final no es brindar esos servicios sino tener el dinero y participar con fondos de inversión en el mercado financiero".

Paulón señaló que Flybondi sólo se esfuerza por garantizar los viajes internacionales en la región, fundamentalmente a Brasil durante la temporada de verano. "Esos vuelos sí tienen penalidades y controles muy estrictos de la autoridad aeroportuaria de otros países", subrayó.

El diputado nacional consideró que el plan presentado por la compañía ante la Anac es inviable porque suponía que contaba con el doble de aviones. Ante la falta de recursos, "cualquier mínima desviación incrementa el riesgo de que un vuelo sea reprogramado", ya sea por mantenimiento, cuestiones climáticas o de la tripulación.

Finalmente, el legislador socialista deslizó que el gobierno protege a la aerolínea frente a los reclamos de los usuarios. "Parte de esa cobertura tiene que ver con que, cuando estaba por quebrar, aparece un accionista hoy mayoritario que es Leonardo Scatturice, que tiene vínculo con el gobierno nacional. Eso hace que las autoridades no miren tan de cerca a esta empresa", concluyó.

