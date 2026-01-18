El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes

La aparición de zorros grises en mal estado de salud en los alrededores de los barrios cerrados de la localidad de Funes volvió a generar un fuerte debate ambiental sobre la convivencia de urbanizaciones privadas y animales silvestres. Este lunes, la brigada ecológica de la policía provincial intervino frente a la denuncia de la aparición de un zorro en mal estado de salud en inmediaciones del club de campo Kentucky. A fines de agosto del año pasado, se inició una causa judicial por la aparición de estos animales muertos.
De acuerdo al parte de la unidad especializada en el cuidado del ambiente y la fauna, los agentes de la brigada de Rescate Animal llegaron el lunes pasado al barrio cerrado Kentucky alertados por un llamado al 911 que relataba la presencia de un zorro en mal estado de salud.
Cuando encontraron al animal, una hembra adulta, y lograron rescatarlo, lo trasladaron al área de Salud Animal del municipio de Funes, donde le diagnosticaron lesiones en la piel, la vulva, el ano y conjuntivitis. De acuerdo al documento, "se trata del cuarto animal rescatado que presentaba síntomas compatibles a moquillo".
A fines de agosto del año pasado, vecinos de Haras de Funes (otro country ubicado en el extremo sur de la localidad, sobre la autopista Rosario Córdoba) habían advertido sobre la presencia de tres zorros muertos y denunciaron el posible envenenamiento de estos animales silvestres.
Según señalaron los vecinos, en los últimos dos años se nota una disminución en el avistaje de estos animales autóctonos del lugar, por lo que pidieron la intervención de las autoridades del municipio. Por este caso, se tramita una causa en la Justicia de la que son querellantes dos organizaciones ambientalistas.
Nuevos y viejos vecinos
A principios del 2000, la localidad Funes era el espacio verde donde los rosarinos tenían sus casas de fin de semana. El municipio no llegaba a los 20 mil habitantes, una población que se duplicó en las últimas dos décadas. El club de campo Kentucky fue la punta de lanza de esa transformación. El primero de las cerca de 20 urbanizaciones cerradas que existen en la ciudad.
El exclusivo barrio privado de unas 300 hectáreas, con calles sombreadas por frondosos eucaliptos y mansiones, creció sobre lo que eran campos destinados a la agricultura y la ganadería, atrayendo con su promesa de vivir en el campo, pero a poco tiempo de la ciudad. El club de campo aloja vecinos ilustres, entre ellos la familia Messi. También iniciativas públicas grandilocuentes, como la intención de independizarse de Funes creando una comuna propia.
Los zorros grises o zorros pampeanos (entre otras especies silvestres) habitan los campos de Funes desde mucho antes de que empezaran a urbanizarse y llenarse de cercos, clubhouses y canchas de golf o de tenis. De acuerdo a la ficha elaborada por el ex-Ministerio de Ambiente de la Nación, son animales que se encuentran presente en todo el territorio argentino, adaptándose a la presencia humana y a las modificaciones que se producen en el ambiente.
Su aspecto no difiere mucho de los demás zorros, a excepción de su cola color grisáceo, larga y con abundante pelo. La Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies Silvestres incluye a los zorros en el apéndice II, donde se listan animales que no están en peligro inminente, pero cuyo comercio debe controlarse para evitar una utilización incompatible con su supervivencia.
Sin embargo, en los últimos años la convivencia entre zorros y vecinos de los countries entró en tensión. "Desde el municipio estamos haciendo un seguimiento de estas situaciones", señala Ignacio Leishner, secretario de Relaciones Humanas del municipio, área que tiene a su cargo Salud Animal.
"Todos los barrios privados del país se han construido sobre sistemas que habitan otros animales y han crecido y se han desarrollado en lugares donde ya estaban estas especies", asegura y destaca que "no hay una evidencia técnica ni científica que pueda afirmar que exista una sobrepoblación de zorros en la ciudad".
Los zorros, explica, no atacan a la población ni a los animales domésticos, tampoco propagan ningún tipo de enfermedad y, de hecho, destaca que los vecinos de otros barrios cerrados de la zona aseguran que "cada vez se ven menos zorros".
Desde el municipio, continúa, se promueve la convivencia entre humanos y especies silvestres, se realizan campañas ambientales y charlas en colegios para que "los vecinos sean receptores de estas poblaciones" y marca que "ninguna entidad del Estado va a trasladar a estas especies, sino a favorecer su coexistencia con las urbanizaciones" ya que "el progreso no es expulsar la vida, sino integrarla".
Para Leishner, es "cuanto menos absurdo y de una ignorancia total trasladar a una especie porque existan vecinos a quienes le molesta su presencia y sin que exista ninguna evidencia científica".
Aranza Puig es vecina de Funes, ambientalista, exfuncionaria de la comuna y denunciante en la causa judicial que investiga si existió un envenenamiento de zorros. Para explicar las tensiones que genera esta especie en los barrios privados de Funes se remite al conflicto desatado en el country de Nordelta con los carpinchos.
"Los conflictos aparecen porque existe un mal manejo de la fauna silvestre en los barrios. Estos desarrollos urbanos se hicieron sobre el hábitat de animales silvestres y no hubo políticas de biodiversidad adecuadas", destaca.
Puig señala que "el zorro suele huir al humano, pero hay personas que tienen acciones que no son favorables, como por ejemplo darles de comer, lo que hace que los animales empiecen a acercarse. Y en los reglamentos de estas urbanizaciones no se contemplan consideraciones sobre el trato con estas especies". Por ejemplo, estableciendo sanciones a quienes los dañen o los alimenten.
"En el caso de Kentucky, nunca se tomó ninguna medida, más que pedir al Estado que saquen a los zorros. Cuando el problema no son los zorros, sino la conducta humana y la falta de políticas de convivencia firmes", apunta y recuerda que desde hace dos años se mantienen reuniones con los administradores de estos barrios cuando, inclusive, se consultó al Ministerio de Ambiente de la provincia.
Puig remarca que "el problema no es de los animales o de las personas, sino de la organización de los barrios que no tienen en cuenta una normativa interna respecto a las especies, porque el tema podría solucionarse prohibiendo que se los alimente o adaptando la disposición o recolección de residuos", y destaca que en todos los barrios de Funes hay zorros y nunca se generaron conflictos.
Manual de buena convivencia
"La presencia de fauna en zonas urbanizadas no es casual. La expansión de barrios, countries y emprendimientos humanos sobre ambientes naturales reduce el hábitat de estos animales y los obliga a adaptarse, muchas veces en condiciones desfavorables", advierte un documento que esta semana puso en circulación el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, que ofrece también una serie de medidas de prevención y convivencia responsable con la fauna, protegiendo tanto a mascotas como al ambiente.
El primero de los puntos es la vacunación y cuidado de las mascotas, manteniendo al día el carné sanitario de perros y gatos, al tiempo que evitar que las mascotas deambulen libremente, sobre todo de noche, cuando los animales silvestres están más activos.
Bajo ningún concepto hay que alimentar a los animales silvestres, de forma directa ni indirecta. Esto favorece el acercamiento a viviendas, el contacto con mascotas y la eventual transmisión de enfermedades.
Además, se debe hacer un manejo responsable de los residuos, sacando la basura en recipientes cerrados y seguros y evitar dejar restos de comida accesibles en patios, galerías o espacios comunes. Esto reduce la presencia de animales silvestres en áreas habitadas.
Si se encuentran animales enfermos no hay que tocarlos ni intentar asistirlos, sino avisar a las autoridades locales para que actúen de forma adecuada.
El documento además advierte que la presencia de animales enfermos puede ser una señal de desequilibrio ambiental, donde el contacto estrecho entre animales silvestres y domésticos aumenta los riesgos para todos, y concluye que "convivir con la naturaleza implica responsabilidad, respeto y prevención, entendiendo que nuestras acciones cotidianas impactan directamente en la salud del ecosistema".
Noticias relacionadas
Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario
Compromiso: el hombre que logró una mensura clave en el barrio inglés
Un antiguo polo ferroportuario se esconde bajo la costa central
Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura
Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura
Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente
Newell's Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado
Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi
Lo último
Reconquista proyecta su modelo de gestión en Punta del Este
El chequeo cardiológico que puede salvar vidas de niños y adolescentes
Cuando no es un simple bajón, y es depresión: ¿cómo identificarla?
Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario
La caída del consumo, alquileres altos y la “voracidad” de Pedidos Ya genera continuas modificaciones en Pichincha y Pellegrini "Hoy cualquier dueño está dispuesto a escuchar un precio", comentan en el rubro
La Ciudad
El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes
Exclusivo suscriptores
Milei activa la campaña y se enfrenta a un animal difícil de domar
Negocios
El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas
La Ciudad
Un antiguo polo ferroportuario se esconde bajo la costa central
Política
Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura
Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente
Newell's Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado
Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi
Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
Ovación
Ovación
Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal
Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal
Victoria Bossio, de la Federación Santafesina de Tenis, finalista del AAT W50 de Buenos Aires
Triunfo de Provincial en la Liga Argentina y derrota del femenino de Náutico
Policiales
Policiales
Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda
Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe
Salta: disimulan 30 kilos de cocaína en un envío de berenjenas
Capturaron a dos ladrones en La Florida que robaron en varias viviendas y autos de la zona
La Ciudad
La Ciudad
Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas
La revolucionaria locomotora a vapor que fue construida en Rosario y sigue siendo reconocida mundialmente
Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario
El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes
Policiales
Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
La Región
Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Ciudad
Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles
La Región
Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe
Política
El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
La Ciudad
Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Región
La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"
La Ciudad
El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
Policiales
La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance
Economía
Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
La Ciudad
Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"
POLICIALES
Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
Salud
Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
La Región
Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
Información general
Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Policiales
San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
LA CIUDAD
Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
POLICIALES
Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
LA CIUDAD
Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"
Policiales
Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente