La Capital | Política | reforma laboral

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

Sin Karina Milei, la mesa política tuvo en la Casa Rosada su primera reunión del año para afinar la estrategia parlamentaria. Un sector del oficialismo está a favor de modificar el proyecto para conseguir apoyos y otro se opone

16 de enero 2026 · 20:19hs
Martín Menem

Foto: Archivo / La Capital.

Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli, tres de los encargados de construir acuerdos para las reformas de Javier Milei. 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió este viernes en su despacho de la Casa Rosada a los alfiles libertarios que encarnan la estrategia legislativa que deberán desplegar para la aprobación de la reforma laboral. Fue el primer encuentro del año, que duró poco más de dos horas y del que no participó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El primero en llegar a Balcarce 50 fue el ministro coordinador, que retomó la actividad presencial luego de asumir sus responsabilidades de modo remoto durante los primeros días de enero.

Lo siguió el ministro del Interior, Diego Santilli, luego hizo lo propio la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich. Los últimos en llegar fueron el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Completaron la nómina de presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt. También participó el armador político del interior Eduardo "Lule" Menem.

El objetivo del encuentro fue afinar la línea que las espadas legislativas se darán para intentar anotarse un nuevo triunfo tras la sanción del presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal.

Además de la reforma laboral, aún queda pendiente la reforma de la ley de glaciares —para incentivar las inversiones mineras— y los cambios en el Código Penal. Ambos proyectos podrían posponerse hasta el período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1º de marzo.

El futuro de la reforma laboral

Un sector estaba abierto a introducir cambios y otro se resistía. Es una cuestión clave por el vínculo que mantendrán con los mandatarios provinciales, que cuestionan algunos puntos del apartado tributario y exigen compensaciones para sus distritos.

Uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los representantes provinciales está dado por la modificación del impuesto a las ganancias. El proyecto de reforma laboral contempla varia exenciones, que afecta la recaudación del tributo. Como se trata de un impuesto coparticipable, al bajar la recaudación también se reducen los fondos que perciben las provincias.

Esa situación generaría una pérdida de alrededor de $1.7 billones para las provincias en 2026, según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

El gobierno argumenta que al sacar a trabajadores de la informalidad, la reforma ampliará la base imponible. A largo plazo, podría compensar la menor recaudación ya que se tributaría sobre más empresas y trabajadores.

En las filas del oficialismo hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas frente a los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras que otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo.

>> Leer más: Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Los menos permeables a ceder a las tensiones sostienen que los representantes provinciales se beneficiarán del impacto de la reforma en sus provincias.

En la Casa Rosada aseguran que la prioridad es conservar el “espíritu de modernización” de la reforma, aunque algunos integrantes del gabinete admiten que podrían incorporar ajustes en áreas sensibles para que el proyecto gane viabilidad política.

Santilli es el encargado de reunirse con los gobernadores. Son actores clave en el Congreso, donde La Libertad Avanza creció en volumen respecto de sus dos primeros años como oficialismo, pero sigue en minoría.

El ala más pragmática del gobierno, representada por Santilli, Bullrich y Menem, sostiene que es más importante lograr que la reforma laboral se convierta en ley, aunque implique ciertos ajustes, siempre que no se altere su núcleo ideológico.

En el otro extremo se ubican figuras como Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y parte del equipo económico, que se muestran más reticentes a hacer concesiones que puedan diluir el impacto del proyecto.

Otra suspensión

En tanto, Santilli, debió reprogramar por segunda vez la reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien tenía previsto visitar este viernes la Casa Rosada.

El mandatario provincial argumentó “problemas personales” para cancelar la audiencia. Si bien la idea original era realizarla el miércoles pasado, los planes se vieron truncados por las fuertes lluvias que azotaron a La Pampa.

La gira federal de Santilli continuará el lunes. Ese día visitará Salta para entrevistarse con el gobernador Gustavo Sáenz. Luego irá a Neuquén.

Noticias relacionadas
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, negocia otros reclamos en el marco de la reforma laboral

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

un verano sin receso para la rosca politica

Un verano sin receso para la rosca política

Manuel Adorni citó a los interlocutores a cargo de la negociación legislativa.

Convocan a la mesa política de Milei para avanzar con la reforma laboral

La administración de Javier Milei deberá ordenar sus prioridades y alinear el discurso si quiere anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Diferencias en el gobierno por la posibilidad de introducir cambios en la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

La licitación de trenes de carga que pega en el corazón de Santa Fe

La licitación de trenes de carga que pega en el corazón de Santa Fe

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Lo último

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

El probable equipo de Newells para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

El proyecto recibió el aval de tres agrupaciones de taxistas, que estaban preocupados por la modalidad de contratación, pago de impuestos y que sea voluntario

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Por Gonzalo Santamaría
Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz
OVACIÓN

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
Política

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
La Ciudad

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

La licitación de trenes de carga que pega en el corazón de Santa Fe

La licitación de trenes de carga que pega en el corazón de Santa Fe

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Ovación
El probable equipo de Newells para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El probable equipo de Newells para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Central extendió el contrato de dos jóvenes promesas de su cantera

Central extendió el contrato de dos jóvenes promesas de su cantera

Policiales
La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

La Ciudad
Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores
Policiales

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Policiales

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Salud

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños
La Ciudad

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
Policiales

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
POLICIALES

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin