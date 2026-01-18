La Capital | La Región | Reconquista

Reconquista proyecta su modelo de gestión en Punta del Este

El municipio de Reconquista fue el único de la provincia acreditado en Punta Tech, uno de los principales encuentros de innovación y tecnología de la región, en Punta del Este. El intendente Enri Vallejos se reunió con el ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

18 de enero 2026 · 08:45hs
Punta del Este. El municipio de Reconquista participó en la feria Punta Tech, uno de los principales encuentros de innovación y tecnología de la región

El municipio de Reconquista volvió a posicionarse en la agenda regional al participar activamente de Punta Tech, uno de los encuentros de innovación, tecnología y emprendedurismo más relevantes de América Latina, que se desarrolla cada verano en Punta del Este. La ciudad fue el único municipio de la provincia de Santa Fe acreditado oficialmente en el evento, un dato que refuerza el perfil institucional y estratégico que viene construyendo la gestión local.

La presencia del intendente Enri Vallejos no fue meramente protocolar. Por el contrario, formó parte de una agenda orientada a conectar al municipio con actores del ecosistema tecnológico, financiero y gubernamental, en un contexto donde las ciudades comienzan a jugar un rol clave en la atracción de inversiones, el desarrollo de talento y la modernización del Estado.

Punta Tech: una vidriera regional para ciudades y gobiernos

Punta Tech reúne cada año a emprendedores, inversores, empresas tecnológicas, universidades y representantes gubernamentales de distintos países, convirtiéndose en un espacio privilegiado para el intercambio de ideas, experiencias y oportunidades de negocios. La participación de Reconquista en este ámbito no es casual: responde a una estrategia de largo plazo que busca insertar a la ciudad en redes internacionales de innovación y mostrar su potencial productivo, educativo y tecnológico.

En este marco, la acreditación del municipio adquiere un valor simbólico y político significativo, ya que lo posiciona como referente del interior productivo argentino en un evento dominado, históricamente, por grandes centros urbanos y capitales nacionales.

Un encuentro clave con el ministro de Economía del Uruguay

Uno de los momentos destacados de la agenda fue el encuentro institucional entre Enri Vallejos y el ministro de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay, Gabriel Oddone. La reunión permitió intercambiar miradas sobre desarrollo económico, innovación, integración regional y el rol de los gobiernos locales en la generación de condiciones favorables para la inversión y el crecimiento sostenible.

El diálogo se dio en un clima de cordialidad y cooperación, y se inscribió en una lógica cada vez más frecuente: las relaciones internacionales ya no son exclusivas de los Estados nacionales sino que también involucran a provincias y municipios que buscan aprender de otras experiencias y construir vínculos directos.

Reconquista apuesta a la modernización del Estado

La participación en Punta Tech se suma a una serie de acciones que la gestión municipal viene impulsando en materia de modernización administrativa, digitalización de procesos y vinculación con el sector privado y académico. En ese sentido, la presencia en un foro de estas características refuerza la idea de un municipio que mira más allá de sus fronteras y se anima a dialogar con los nuevos paradigmas de gestión pública.

Desde la intendencia remarcan que estos espacios permiten acceder a experiencias exitosas, conocer herramientas innovadoras y establecer contactos que, a mediano y largo plazo, pueden traducirse en proyectos concretos para la ciudad, ya sea en materia de tecnología aplicada a la gestión, desarrollo productivo o formación de recursos humanos.

reconquista en punta del este

La participación de Reconquista en Punta del Este también se inscribe en un contexto más amplio de integración entre Argentina y Uruguay, particularmente en áreas vinculadas al turismo, la economía del conocimiento y la innovación. La cercanía geográfica y cultural, sumada a la complementariedad de ambos países, abre oportunidades para alianzas estratégicas que trascienden los límites nacionales.

En ese escenario, el rol de los municipios cobra una relevancia creciente. Reconquista, con su perfil productivo y su ubicación estratégica en el norte santafesino, busca insertarse en esos circuitos y consolidar una agenda de desarrollo que combine identidad local con proyección internacional.

Un paso más en la construcción de la agenda global

La presencia del intendente Enri Vallejos en Punta Tech y el encuentro con el ministro Gabriel Oddone constituyen un paso más en la construcción de una agenda global para Reconquista, basada en la innovación, el diálogo institucional y la apertura al mundo. Una señal clara de que, aun desde el interior profundo, es posible pensar políticas públicas con mirada internacional, sin perder de vista las necesidades y desafíos del territorio.

