La Capital | La Ciudad | Javkin

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

El intendente puede incrementar durante enero, pero se mostró alejado de esta medida durante el receso escolar, cuando baja la cantidad de pasajeros

16 de enero 2026 · 16:01hs
El intendente Pablo Javkin analizó con cautela una posible actualización de la tarifa del TUP

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

El intendente Pablo Javkin analizó con cautela una posible actualización de la tarifa del TUP

La Municipalidad analiza con cautela un posible aumento del transporte urbano de pasajeros (TUP). Mientras en Santa Fe capital se debate un aumento de más del 30%, en Rosario “no tenemos la posición que han expresado otras ciudades”, aseguró el intendente, Pablo Javkin.

Por delegación del Concejo Municipal, el municipio puede aplicar un incremento en la tarifa del transporte urbano sin atravesar los procesos legislativos, con la salvedad de que solo puede hacerlo en los meses impares, es decir, enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. En este contexto, si así lo dispusiera la Intendencia, podría aplicar un retoque en el boleto; sin embargo, el mandatario planteó que “sonmuy prudentes porque el aumento del boleto tiene una consecuencia que es la baja del pasajero”.

En el marco de la conferencia de prensa presentando las obras en el área de salud municipal, esgrimió que dentro de su gestión se logró “un equilibrio” para que la cantidad de pasajeros no caiga cada vez que se actualizó el valor de la tarifa. Además, reconoció que “aumentas las cosas, pero en nuestro seguimiento (de precio) buscamos ese equilibrio”.

Santa Fe aumenta: ¿Y Rosario?

Desde 2022, Rosario se unió a las ciudades de Santa Fe y Córdoba para crear el “Boleto Federal”, una iniciativa que buscaba poner en manifiesto la falta de apoyo económico del gobierno nacional y unificar las tarifas de las tres ciudades. Córdoba fue la primera en romper con ese bloque y durante 2025 aumentó sin el entendimiento de sus pares el boleto, la última actualización fue en noviembre de 2025 llevándolo a 1.720 pesos.

En Santa Fe capital por estas horas se está debatiendo un aumento. Mientras la municipalidad analiza, las empresas santafesinas solicitaron un 33% de incremento sobre la tarifa que hoy rige de 1.580 pesos. Es decir, llevar el boleto a poco más de 2.100 pesos.

>> Leer más: Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se están esclareciendo delitos graves"

Por el momento, el boleto en la capital provincial tiene el mismo costo que Rosario, aunque las declaraciones de Javkin dejaron tambaleando al “Boleto Federal”: “No me animo a tirar cifras que circulan, porque son cifras que en ese contexto nos llevarían a perder pasajeros y no queremos eso. Vamos a mirarlo (a un incremento) con mucha prudencia”.

“El año pasado tratamos de coordinar, pero en algún momento tomamos medidas para preservar el número de pasajeros y esa es la prioridad”, agregó el intendente rosarino.

Para Javkin, un incremento del boleto en medio del receso escolar, donde cae estrepitosamente la cantidad de pasajeros por día, puede repercutir en el medio de transporte elegido por estudiantes, docentes y auxiliares escolares. Es por ello que “no tenemos una posición como han expresado otras ciudades”.

La intendencia puede aumentar

La tarifa del transporte urbano de pasajeros (TUP) de Rosario seguirá controlada por el Poder Ejecutivo al menos hasta 2027. Así lo dispuso el Concejo Municipal en la última sesión del 2025. La Intendencia argumentó que facilita "la planificación y prestación del sistema".

En el último jueves de sesión en el Concejo de Rosario se debatió la extensión de las facultades para que desde el Palacio de Los Leones por 12 meses y la posibilidad de extenderlo un año más. Cabe recordar que desde 2015, el Palacio de los Leones tiene la potestad para ajustar la tarifa del transporte urbano de pasajeros sin autorización del Concejo Municipal.

En el expediente, la Intendencia argumentó que la posibilidad de que se dispongan ajustes de tarifas sin la intervención del Concejo “es una herramienta necesaria y adecuada para poder continuar con el plan de mejora propuesto, proporcionando claridad al usuario y brindando seguridad jurídica a los operadores del sistema de transporte”.

Además, afirmó que se facilita "la planificación financiera, la inversión y la prestación del sistema".

Noticias relacionadas
El intendente Pablo Javkin habló hoy sobre dos casos resonantes de inseguridad

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Puente Rosario-Victoria. La nueva concesionaria prevé la instalación del telepase 

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Especialistas indican que tener una mascota sirve para mejorar la salud física y mental, ya que reducen el estrés y la soledad, entre otras cuestiones.

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Rosario incorporó en los últimos dos años 207 colectivos cero kilómetro al sistema de transporte.

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Ver comentarios

Las más leídas

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Lo último

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

Un informe del organismo reveló que la empresa vendía medicamentos sin registro y tenía áreas de producción no habilitadas dentro de su planta de producción

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz
OVACIÓN

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
La Ciudad

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
Economía

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Newells se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Ovación
Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz
OVACIÓN

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Show de ex-Newells, con un ganador y una figura: el Patón Guzmán versus Keylor Navas

Show de ex-Newell's, con un ganador y una figura: el Patón Guzmán versus Keylor Navas

Básquet: Náutico perdió en la Liga Femenina en Córdoba, pero este viernes tiene revancha

Básquet: Náutico perdió en la Liga Femenina en Córdoba, pero este viernes tiene revancha

Policiales
La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

La Ciudad
Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Salud

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños
La Ciudad

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
Policiales

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
POLICIALES

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país
Economía

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero
La Ciudad

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"