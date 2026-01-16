Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

El intendente puede incrementar durante enero, pero se mostró alejado de esta medida durante el receso escolar, cuando baja la cantidad de pasajeros

La Municipalidad analiza con cautela un posible aumento del transporte urbano de pasajeros (TUP) . Mientras en Santa Fe capital se debate un aumento de más del 30%, en Rosario “no tenemos la posición que han expresado otras ciudades”, aseguró el intendente, Pablo Javkin .

Por delegación del Concejo Municipal, el municipio puede aplicar un incremento en la tarifa del transporte urbano sin atravesar los procesos legislativos, con la salvedad de que solo puede hacerlo en los meses impares, es decir, enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. En este contexto, si así lo dispusiera la Intendencia, podría aplicar un retoque en el boleto; sin embargo, el mandatario planteó que “sonmuy prudentes porque el aumento del boleto tiene una consecuencia que es la baja del pasajero”.

En el marco de la conferencia de prensa presentando las obras en el área de salud municipal, esgrimió que dentro de su gestión se logró “un equilibrio” para que la cantidad de pasajeros no caiga cada vez que se actualizó el valor de la tarifa. Además, reconoció que “aumentas las cosas, pero en nuestro seguimiento (de precio) buscamos ese equilibrio”.

Desde 2022, Rosario se unió a las ciudades de Santa Fe y Córdoba para crear el “Boleto Federal”, una iniciativa que buscaba poner en manifiesto la falta de apoyo económico del gobierno nacional y unificar las tarifas de las tres ciudades. Córdoba fue la primera en romper con ese bloque y durante 2025 aumentó sin el entendimiento de sus pares el boleto, la última actualización fue en noviembre de 2025 llevándolo a 1.720 pesos.

En Santa Fe capital por estas horas se está debatiendo un aumento. Mientras la municipalidad analiza, las empresas santafesinas solicitaron un 33% de incremento sobre la tarifa que hoy rige de 1.580 pesos. Es decir, llevar el boleto a poco más de 2.100 pesos.

Por el momento, el boleto en la capital provincial tiene el mismo costo que Rosario, aunque las declaraciones de Javkin dejaron tambaleando al “Boleto Federal”: “No me animo a tirar cifras que circulan, porque son cifras que en ese contexto nos llevarían a perder pasajeros y no queremos eso. Vamos a mirarlo (a un incremento) con mucha prudencia”.

“El año pasado tratamos de coordinar, pero en algún momento tomamos medidas para preservar el número de pasajeros y esa es la prioridad”, agregó el intendente rosarino.

Para Javkin, un incremento del boleto en medio del receso escolar, donde cae estrepitosamente la cantidad de pasajeros por día, puede repercutir en el medio de transporte elegido por estudiantes, docentes y auxiliares escolares. Es por ello que “no tenemos una posición como han expresado otras ciudades”.

La intendencia puede aumentar

La tarifa del transporte urbano de pasajeros (TUP) de Rosario seguirá controlada por el Poder Ejecutivo al menos hasta 2027. Así lo dispuso el Concejo Municipal en la última sesión del 2025. La Intendencia argumentó que facilita "la planificación y prestación del sistema".

En el último jueves de sesión en el Concejo de Rosario se debatió la extensión de las facultades para que desde el Palacio de Los Leones por 12 meses y la posibilidad de extenderlo un año más. Cabe recordar que desde 2015, el Palacio de los Leones tiene la potestad para ajustar la tarifa del transporte urbano de pasajeros sin autorización del Concejo Municipal.

En el expediente, la Intendencia argumentó que la posibilidad de que se dispongan ajustes de tarifas sin la intervención del Concejo “es una herramienta necesaria y adecuada para poder continuar con el plan de mejora propuesto, proporcionando claridad al usuario y brindando seguridad jurídica a los operadores del sistema de transporte”.

Además, afirmó que se facilita "la planificación financiera, la inversión y la prestación del sistema".