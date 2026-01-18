El chequeo cardiológico que puede salvar vidas de niños y adolescentes

Estos exámenes permiten detectar a tiempo posibles riesgos, prevenir eventos graves y acompañar el desarrollo deportivo en un entorno seguro, cuidado y profesional.

En el mundo del deporte infanto-juvenil, donde la pasión y la dedicación abundan, la salud de nuestros jóvenes atletas es de fundamental importancia para garantizarles un ambiente seguro donde puedan explotar sus potencialidades de forma plena. En este artículo, los doctores Juan Pablo Arguello (Cardiólogo Infantil) y Regina Vaieretti (Deportóloga Infantil) de Grupo Oroño , explican por qué los estudios cardiológicos pre-deportivos en niños y adolescentes son cruciales para asegurar que los pequeños atletas compitan de manera segura y saludable.

“Los estudios cardiológicos pre-deportivos no solo es una medida de precaución, sino una herramienta esencial para prevenir posibles problemas de salud que pueden surgir durante la práctica deportiva, como arritmias , cardiopatías congénitas y la tan temida muerte súbita ”, señalan los especialistas.

Se trata de un interrogatorio y evaluación física , realizada por un Médico Pediatra, especialista en Deporte infanto-juvenil . En la misma, se evalúa al deportista globalmente, con el fin de identificar alteraciones tanto físicas como en la dieta y hábitos de sueño que sean factores de riesgo para potenciales lesiones.

A su vez, es evaluado por un cardiólogo infanto-juvenil , quien indicará estudios complementarios como el electrocardiograma (registra la actividad eléctrica del corazón y permite detectar arritmias), el ecocardiograma Doppler (evalúa la estructura y el funcionamiento del corazón y el flujo de la sangre) y la ergometría o prueba de esfuerzo (analiza la respuesta del corazón durante el ejercicio). Estos estudios ayudan a descartar cardiopatías congénitas , enfermedades preexistentes y a disminuir el riesgo de muerte súbita en el deporte.

“La realización de estos tres estudios rápidos y disponibles en simultáneo permite disminuir marcadamente las tasas de muerte súbita durante el ejercicio como así también detectar anomalías congénitas y adquiridas solapadas hasta entonces”, resaltan los doctores.

Asimismo, puntualizan que es fundamental que tanto la consulta como la realización de dichos estudios sean realizadas por personal médico altamente capacitado en pacientes pediátricos e infanto-juveniles y con experiencia en deportistas tanto recreativos como de alto rendimiento.

Para finalizar, los profesionales recuerdan que todo niño, niña o adolescente que realice práctica deportiva regular o que se exponga a un esfuerzo físico exhaustivo debe realizarse los exámenes predeportivos.