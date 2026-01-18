Están dulces: fabrican mermeladas boutique y lograron escalar

Una actividad que empezó como un hobbie se transformó en un negocio para María Sarrasaga y José Eduardo Reglero, quienes son pareja y socios de Cheshire, su marca de mermeladas caseras . Empezaron por gusto, fabricando distintos sabores pero gracias a la recepción positiva de amigos y conocidos decidieron poner manos a la obra para aumentar producción y hoy venden a través de redes sociales, en ferias organizadas por la Municipalidad de Rosario , además de negocios como dietéticas y bares.

Además, una de las claves del crecimiento del proyecto fue pensar el modo en el cual podían llegar a más clientes. La presencialidad en eventos fue una forma y la otra fue pensar el modo en el cual podían atraer interesados en las redes sociales desde otras cuentas . Con un trabajo muy activo, lograron instalar la marca. En esta entrevista cuentan cómo lo hicieron.

El peculiar nombre de este emprendimiento se debe a su mascota y a la película Alicia en el País de las Maravillas, donde el gato se llamaba Cheshire. Según contó María, en diálogo con Negocios de La Capital , empezaron haciendo mermeladas por gusto para ellos hasta que un día hicieron una tanda más grande, con varios frascos que les regalaron a amigos. “A ellos les gustaron y nos sugirieron arrancar a venderlas. Al principio era todo muy casero, hicimos un logo improvisado, pero de a poco nos fuimos profesionalizando ”, contó la emprendedora.

Aunque la venta entre conocidos funcionaba bien, la pareja quería dar un paso más y empezar a ampliar su círculo de venta. Así fue como decidieron realizar el curso ABC Emprende de la Municipalidad, una capacitación de tres meses orientada a brindar herramientas para emprendedores. A lo largo del programa recibieron asesoramiento comercial y, una vez finalizado, el municipio actuó como nexo con el Instituto de Alimentos para certificar sus productos y habilitar la cocina de su casa como espacio de producción.

mermeladas 2 Los sabores ciruela y durazno ganaron popularidad entre sus clientes. Foto: gentileza Cheshire.

“Fabricamos hasta 20 sabores, pero no siempre tenemos stock de todos, depende la época porque hay productos estacionales. Durante el verano salen mucho las mermeladas de ciruela y durazno y ahora se viene la temporada del higo. Después fabricamos sabores cítricos y tenemos nuestro caballito de batalla que es la mermelada de pera y manzana, esa es la que más nos piden. Además de sabores clásicos, hacemos otras combinaciones como kiwi con pera y frutilla con mora y llegamos a hacer sabores raros como maracuyá”, explicó María y agregó que no llevan ningún conservante, solo azúcar, fruta y jugo de limón exprimido para el ácido cítrico, por lo que duran aproximadamente un mes una vez abierta y seis meses sin abrir.

Gracias al curso realizado, también accedieron a un puesto en la feria La Pérgola, organizada por Economía Social en Dorrego y el río. A su vez, participaron de ediciones como La Noche de las Peatonales y de otras convocatorias. Los precios accesibles también ayudan a que los productos sean bien recibidos por los rosarinos: los sabores se comercializan entre $4.500 y $7.000 el frasco, y la emprendedora destacó que la gente valora que sean económicos en comparación con otras marcas, cuya elaboración artesanal suele superar los $10.000.

Estrategias de venta

Aunque el verano es una época donde baja la producción, durante el año los emprendedores tienen etapas en las que el consumo sube mucho y sacan entre 50 y 100 frascos por semana. El canal digital es otra forma de llegar a los clientes, por eso José Eduardo se encarga de distintas estrategias para visibilizar a Cheshire en redes sociales. Una es comentar en publicaciones recomendando los productos y realizando posteos divertidos en el perfil de Instagram de la marca, muchas de las cuales tienen como protagonista a su mascota de seis años, ya que es la musa inspiradora del proyecto y les permite generar un vínculo de cercanía con sus clientes.

“La gente se enamora de Cheshire, muchas veces vienen a buscar los pedidos a nuestra casa y ella sale a recibirlos. Compartimos su vida, lo que hace y ahora trajimos un gatito bebé y mostramos la interacción que tienen. Hay toda una comunidad armada en torno a ella, de hecho el nuevo logo de la marca lo diseñé yo y está hecho con su cara”, contó María.

mermelada 1 Su mascota, Cheshire, inspiró el logo de la marca. Foto: gentileza Cheshire.

Gracias al movimiento en redes sociales que José viene realizando, el porcentaje de ventas digitales creció y hoy es un 50% a través de este canal y el restante 50% en ferias y en negocios donde comercializan las mermeladas como la dietética, Casa Ucrania y en bares como Blanca S&S en Echesortu.

En el caso de pedidos a domicilio, la pareja se encarga del traslado, aunque a veces cobran un costo adicional dependiendo la distancia. El objetivo a mediano plazo es potenciar las ventas a través de redes sociales y sumar más puntos de venta estables, como dietéticas y otros comercios afines. Además, proyectan ampliar la línea de productos dentro de lo que les permite el Instituto de Alimentos para su categoría, como licores elaborados con cáscaras de frutas y distintas conservas, opciones habilitadas por la normativa vigente.