La Capital | Negocios | mermeladas

Están dulces: fabrican mermeladas boutique y lograron escalar

María Sarrasaga y José Reglero lograron profesionalizar sus sabores de mermeladas y ampliar las ventas. La historia de los emprendedores de Cheshire

18 de enero 2026 · 08:05hs
José Eduardo Reglero y María Sagarraga posan con sus mermeladas.

Foto: gentileza Cheshire.

José Eduardo Reglero y María Sagarraga posan con sus mermeladas.

Una actividad que empezó como un hobbie se transformó en un negocio para María Sarrasaga y José Eduardo Reglero, quienes son pareja y socios de Cheshire, su marca de mermeladas caseras. Empezaron por gusto, fabricando distintos sabores pero gracias a la recepción positiva de amigos y conocidos decidieron poner manos a la obra para aumentar producción y hoy venden a través de redes sociales, en ferias organizadas por la Municipalidad de Rosario, además de negocios como dietéticas y bares.

Además, una de las claves del crecimiento del proyecto fue pensar el modo en el cual podían llegar a más clientes. La presencialidad en eventos fue una forma y la otra fue pensar el modo en el cual podían atraer interesados en las redes sociales desde otras cuentas. Con un trabajo muy activo, lograron instalar la marca. En esta entrevista cuentan cómo lo hicieron.

El peculiar nombre de este emprendimiento se debe a su mascota y a la película Alicia en el País de las Maravillas, donde el gato se llamaba Cheshire. Según contó María, en diálogo con Negocios de La Capital, empezaron haciendo mermeladas por gusto para ellos hasta que un día hicieron una tanda más grande, con varios frascos que les regalaron a amigos. “A ellos les gustaron y nos sugirieron arrancar a venderlas. Al principio era todo muy casero, hicimos un logo improvisado, pero de a poco nos fuimos profesionalizando”, contó la emprendedora.

Certificar calidad

Aunque la venta entre conocidos funcionaba bien, la pareja quería dar un paso más y empezar a ampliar su círculo de venta. Así fue como decidieron realizar el curso ABC Emprende de la Municipalidad, una capacitación de tres meses orientada a brindar herramientas para emprendedores. A lo largo del programa recibieron asesoramiento comercial y, una vez finalizado, el municipio actuó como nexo con el Instituto de Alimentos para certificar sus productos y habilitar la cocina de su casa como espacio de producción.

mermeladas 2
Los sabores ciruela y durazno ganaron popularidad entre sus clientes.

Los sabores ciruela y durazno ganaron popularidad entre sus clientes.

“Fabricamos hasta 20 sabores, pero no siempre tenemos stock de todos, depende la época porque hay productos estacionales. Durante el verano salen mucho las mermeladas de ciruela y durazno y ahora se viene la temporada del higo. Después fabricamos sabores cítricos y tenemos nuestro caballito de batalla que es la mermelada de pera y manzana, esa es la que más nos piden. Además de sabores clásicos, hacemos otras combinaciones como kiwi con pera y frutilla con mora y llegamos a hacer sabores raros como maracuyá”, explicó María y agregó que no llevan ningún conservante, solo azúcar, fruta y jugo de limón exprimido para el ácido cítrico, por lo que duran aproximadamente un mes una vez abierta y seis meses sin abrir.

Gracias al curso realizado, también accedieron a un puesto en la feria La Pérgola, organizada por Economía Social en Dorrego y el río. A su vez, participaron de ediciones como La Noche de las Peatonales y de otras convocatorias. Los precios accesibles también ayudan a que los productos sean bien recibidos por los rosarinos: los sabores se comercializan entre $4.500 y $7.000 el frasco, y la emprendedora destacó que la gente valora que sean económicos en comparación con otras marcas, cuya elaboración artesanal suele superar los $10.000.

Estrategias de venta

Aunque el verano es una época donde baja la producción, durante el año los emprendedores tienen etapas en las que el consumo sube mucho y sacan entre 50 y 100 frascos por semana. El canal digital es otra forma de llegar a los clientes, por eso José Eduardo se encarga de distintas estrategias para visibilizar a Cheshire en redes sociales. Una es comentar en publicaciones recomendando los productos y realizando posteos divertidos en el perfil de Instagram de la marca, muchas de las cuales tienen como protagonista a su mascota de seis años, ya que es la musa inspiradora del proyecto y les permite generar un vínculo de cercanía con sus clientes.

La gente se enamora de Cheshire, muchas veces vienen a buscar los pedidos a nuestra casa y ella sale a recibirlos. Compartimos su vida, lo que hace y ahora trajimos un gatito bebé y mostramos la interacción que tienen. Hay toda una comunidad armada en torno a ella, de hecho el nuevo logo de la marca lo diseñé yo y está hecho con su cara”, contó María.

mermelada 1
Su mascota, Cheshire, inspiró el logo de la marca.

Su mascota, Cheshire, inspiró el logo de la marca.

Gracias al movimiento en redes sociales que José viene realizando, el porcentaje de ventas digitales creció y hoy es un 50% a través de este canal y el restante 50% en ferias y en negocios donde comercializan las mermeladas como la dietética, Casa Ucrania y en bares como Blanca S&S en Echesortu.

En el caso de pedidos a domicilio, la pareja se encarga del traslado, aunque a veces cobran un costo adicional dependiendo la distancia. El objetivo a mediano plazo es potenciar las ventas a través de redes sociales y sumar más puntos de venta estables, como dietéticas y otros comercios afines. Además, proyectan ampliar la línea de productos dentro de lo que les permite el Instituto de Alimentos para su categoría, como licores elaborados con cáscaras de frutas y distintas conservas, opciones habilitadas por la normativa vigente.

Noticias relacionadas
Los dueños de Bamboo aprendieron el oficio de trabajar la madera para hacer sus propios juguetes.

Tuvieron un hijo, fabricaron sus juguetes y hoy los venden en todo el país

Los empresarios del turismo rosarinos apuestan a aprovechar los aéreos desde la ciudad, siempre y cuando tengan precios competitivos.

Más viajes al exterior y nuevas rutas aéreas impulsan al turismo rosarino

Alejandro Pagliero es asesor financiero de Nasini.

El contexto financiero que marcará las decisiones de inversión en 2026

Lisandro Bregant es fundador de Narraglobal, una consultora en Latinoamérica especializada en la medición y mejora de la calidad narrativa para política y negocios.

El rosarino que se especializa en storytelling para impulsar a las marcas

Ver comentarios

Las más leídas

Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura

Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Newells Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado 

Newell's Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado 

Un Messi estuvo en Newells junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Lo último

Reconquista proyecta su modelo de gestión en Punta del Este

Reconquista proyecta su modelo de gestión en Punta del Este

El chequeo cardiológico que puede salvar vidas de niños y adolescentes

El chequeo cardiológico que puede salvar vidas de niños y adolescentes

Cuando no es un simple bajón, y es depresión: ¿cómo identificarla?

Cuando no es un simple bajón, y es depresión: ¿cómo identificarla?

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

La caída del consumo, alquileres altos y la “voracidad” de Pedidos Ya genera continuas modificaciones en Pichincha y Pellegrini "Hoy cualquier dueño está dispuesto a escuchar un precio", comentan en el rubro

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes

Milei activa la campaña y se enfrenta a un animal difícil de domar

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei activa la campaña y se enfrenta a un animal difícil de domar

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Un antiguo polo ferroportuario se esconde bajo la costa central

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Un antiguo polo ferroportuario se esconde bajo la costa central

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Por Javier Felcaro
Política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura

Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Newells Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado 

Newell's Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado 

Un Messi estuvo en Newells junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Ovación
Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Victoria Bossio, de la Federación Santafesina de Tenis, finalista del AAT W50 de Buenos Aires

Victoria Bossio, de la Federación Santafesina de Tenis, finalista del AAT W50 de Buenos Aires

Triunfo de Provincial en la Liga Argentina y derrota del femenino de Náutico

Triunfo de Provincial en la Liga Argentina y derrota del femenino de Náutico

Policiales
Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Salta: disimulan 30 kilos de cocaína en un envío de berenjenas

Salta: disimulan 30 kilos de cocaína en un envío de berenjenas

Capturaron a dos ladrones en La Florida que robaron en varias viviendas y autos de la zona

Capturaron a dos ladrones en La Florida que robaron en varias viviendas y autos de la zona

La Ciudad
Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

La revolucionaria locomotora a vapor que fue construida en Rosario y sigue siendo reconocida mundialmente

La revolucionaria locomotora a vapor que fue construida en Rosario y sigue siendo reconocida mundialmente

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes

El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe
La Región

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
Política

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
La Ciudad

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
Economía

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros
La Ciudad

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
POLICIALES

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Región

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Información general

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
POLICIALES

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Policiales

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente