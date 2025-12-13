La Capital | La Ciudad | Discapacidad

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia Federal ordenó su inmediata aplicación

El juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto que frenaba la aplicación de la normativa sancionada por el Congreso

13 de diciembre 2025 · 17:05hs
La Justicia Federal ordenó la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La Justicia Federal ordenó la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad.

Diferentes sectores del ámbito de la discapacidad celebraron el fallo de la Justicia Federal, que ordenó el cumplimiento inmediato de la ley de emergencia en discapacidad. La normativa había sido sancionada por el Congreso, pero el presidente Javier Milei la suspendió al argumentar que la Legislatura no había estipulado el origen de los fondos.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo Adrián González Charvay, zanjó diferencias este mismo viernes y declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que suspendía la ejecución de la normativa pese a la correspondiente promulgación.

La sentencia del magistrado federal ordena la inmediata aplicación de la ley 27.793 en todo el territorio nacional, que había sido sancionada en septiembre de este año tras repetidos reclamos y amparos judiciales como consecuencia de un recorte en ese área de alto impacto social.

Discapacidad: una ley de aplicación inmediata

La presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero, celebró el fallo y le reclamó al gobierno nacional el correcto cumplimiento de la normativa.

>> Leer más: Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

“Celebramos la sentencia, ya que la ley de emergencia en discapacidad fue votada cuatro veces en el Congreso. Ahora, el juez de Campana dijo que es inconstitucional el decreto que suspende la aplicación de la ley al entender que viola la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad", confirmó, y sostuvo que "es fundamental que el Ejecutivo nacional pueda respetar este fallo”.

Discapacidad: una buena noticia

Desde la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atraes) fueron cautos, aunque celebraron el fallo. El presidente de esa agrupación, Pablo Bolego, consideró que la medida es “una buena noticia": "A través de un fallo, se ordena el cumplimiento inmediato de la ley de emergencia en discapacidad”.

“Con este fallo la ley debe cumplirse, lo celebramos luego del derrotero que vivimos en las Cámaras de Senadores y Diputados”, destacó.

>> Leer más: El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Si quieren ahorrar que empiecen por otro lado"

No obstante, Bolego aclaró: “Aún quedan procesos por llevar adelante, es muy probable que el gobierno nacional apele esta medida, pero hoy tenemos que estar felices porque se hace justicia”.

Noticias relacionadas
Personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios en una de las manifestaciones en reclamo por la ley de emergencia para el sector

Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"

El alerta amarillo por tormentas lanzado por el Servicio Meteorológico Nacional rige para la madrugada y la mañana de este domingo. 

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Hace 15 años, Sergio Gregorutti empezó a jugar tenis. La dificultad para armar partidos con otros competidores derivó en una idea que hoy conecta a más de 1.400 tenistas en 15 provincias.

El "Tinder del tenis": cómo funciona en Rosario la aplicación que conecta a jugadores aficionados

El servicio de recolección de residuos no funcionará este lunes por el Día del Camionero y la Camionera.

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio

Por Claudio Berón

