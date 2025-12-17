La Capital | Política | Cámara de Diputados

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

La Libertad Avanza y sus aliados se encaminan a imponer su mayoría para aprobar la ley de leyes. La oposición denuncia más recortes a la educación y salud pública

17 de diciembre 2025 · 17:27hs
La Cámara de Diputados mantiene un intenso debate en el inicio de las sesiones extraordinarias con las temas que propuso el gobierno de Javier Milei.

Foto: Archivo / La Capital.

La Cámara de Diputados mantiene un intenso debate en el inicio de las sesiones extraordinarias con las temas que propuso el gobierno de Javier Milei.

Con algo de suspenso por el quórum, la Cámara de Diputados sesiona este miércoles en torno a un temario propuesto por el el oficialismo que incluye el proyecto de Presupuesto 2026, la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario.

La Libertad Avanza (LLA), junto con sus aliados, pudo superar el número de 129 diputados nacionales necesarios para habilitar la sesión, que se espera que sea maratónica.

Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda no dieron quórum, mientras que Provincias Unidas amagó con seguir esa pauta, pero a último momento Miguel Pichetto y Nicolás Massot hicieron señas para sentarse y los cordobeses asintieron la orden.

El comienzo de la sesión estuvo teñido de acaloradas discusiones acerca del método de votación: la controversia se saldó mediante votación a favor del oficialismo, que propuso votar capítulo por capítulo.

Los bloques de la oposición como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el interbloque Unidos reclamaron votar artículo por artículo de manera nominal, pero no pudieron imponer ese criterio.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 17 de diciembre de 2025 - Diputados Argentina | PRESUPUESTO 2026

Como miembro informante del dictamen de mayoría del oficialismo y sus aliados, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch dijo que “la estructura estatal es elefantiásica, y pidió ”alivianar cuentas" y “bajar el gasto”.

Tensión en el Congreso

“La inversión no tiene patria, va donde hay seguridad jurídica. Este proceso busca atraer inversiones y a los muchachos de la izquierda les digo que es lo que mejora las tasas de capitalización”.

“El kirchnerismo dejó un naufragio humanitario”, disparó Benegas Lynch, que destacó que el gobierno de Javier Milei vino a terminar con “los gerentes de la pobreza”.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada, como miembro informante del dictamen de minoría, reprochó que el proyecto de Presupuesto oficialista elimina la automaticidad de las actualizaciones de las Asignaciones Familiares y de la AUH.

También criticó el ajuste en la obra pública del 76,5%, y lo contrapuso con el aumento de las partidas de la Side, en el orden del 19%.

“La verdad qué bien la paritaria de la Side”, ironizó la diputada kirchnerista, que también arremetió contra el “oscurantismo” del canciller Pablo Quirno en torno al acuerdo del gobierno nacional con Estados Unidos.

Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) sostuvo que el oficialismo “ha perdido una gran oportunidad” por “cerrar la discusión del presupuesto que viene a ratificar el rumbo que le viene a dar el presidente Milei” .

“Nos negamos a convalidar la salida que propone Milei con este Presupuesto nacional”, avisó la diputada bonaerense.

Noticias relacionadas
El Sindicato de Camioneros de Santa Fe señaló su preocupación por la decisión de la Justicia

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe cuestionó la decisión de la Justicia de suspender las elecciones en el gremio

un provocador posteo de milei desato un conflicto regional: que genero la furia de brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

José Luis Daza, viceministro de Economía de la Nación

José Luis Daza, el segundo de Caputo, confirmó que Kast le ofreció un cargo en Chile

La Casa Gris ya tiene los nombres para la Corte Suprema.

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Ver comentarios

Las más leídas

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Lo último

PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Fiscalía hizo un fuerte alegato de cierre al pedir la prisión perpetua como condena para René Ungaro y otros tres acusados por el doble crimen ocurrido en 2022
La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario
La Ciudad

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Ovación
Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental
Ovación

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario
La Ciudad

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
POLITICA

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año
Economía

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral