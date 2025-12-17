Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

La Libertad Avanza y sus aliados se encaminan a imponer su mayoría para aprobar la ley de leyes. La oposición denuncia más recortes a la educación y salud pública

La Cámara de Diputados mantiene un intenso debate en el inicio de las sesiones extraordinarias con las temas que propuso el gobierno de Javier Milei.

Con algo de suspenso por el quórum, la Cámara de Diputados sesiona este miércoles en torno a un temario propuesto por el el oficialismo que incluye el proyecto de Presupuesto 2026, la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario.

La Libertad Avanza (LLA), junto con sus aliados, pudo superar el número de 129 diputados nacionales necesarios para habilitar la sesión, que se espera que sea maratónica.

Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda no dieron quórum, mientras que Provincias Unidas amagó con seguir esa pauta, pero a último momento Miguel Pichetto y Nicolás Massot hicieron señas para sentarse y los cordobeses asintieron la orden.

El comienzo de la sesión estuvo teñido de acaloradas discusiones acerca del método de votación: la controversia se saldó mediante votación a favor del oficialismo, que propuso votar capítulo por capítulo.

Los bloques de la oposición como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el interbloque Unidos reclamaron votar artículo por artículo de manera nominal, pero no pudieron imponer ese criterio.

Como miembro informante del dictamen de mayoría del oficialismo y sus aliados, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch dijo que “la estructura estatal es elefantiásica, y pidió ”alivianar cuentas" y “bajar el gasto”.

Tensión en el Congreso

“La inversión no tiene patria, va donde hay seguridad jurídica. Este proceso busca atraer inversiones y a los muchachos de la izquierda les digo que es lo que mejora las tasas de capitalización”.

“El kirchnerismo dejó un naufragio humanitario”, disparó Benegas Lynch, que destacó que el gobierno de Javier Milei vino a terminar con “los gerentes de la pobreza”.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada, como miembro informante del dictamen de minoría, reprochó que el proyecto de Presupuesto oficialista elimina la automaticidad de las actualizaciones de las Asignaciones Familiares y de la AUH.

También criticó el ajuste en la obra pública del 76,5%, y lo contrapuso con el aumento de las partidas de la Side, en el orden del 19%.

“La verdad qué bien la paritaria de la Side”, ironizó la diputada kirchnerista, que también arremetió contra el “oscurantismo” del canciller Pablo Quirno en torno al acuerdo del gobierno nacional con Estados Unidos.

Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) sostuvo que el oficialismo “ha perdido una gran oportunidad” por “cerrar la discusión del presupuesto que viene a ratificar el rumbo que le viene a dar el presidente Milei” .

“Nos negamos a convalidar la salida que propone Milei con este Presupuesto nacional”, avisó la diputada bonaerense.