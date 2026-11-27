Hay una pregunta que puede ayudarnos a comprender esta solemnidad: ¿ante quién nos arrodillamos?

En la vigilia de oración con los jóvenes, el Papa León XIV recordó a aquellos tres jóvenes del libro de Daniel que se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Preferían afrontar el horno encendido antes que entregar su adoración a un ídolo.

También nosotros tenemos ídolos: el dinero, el éxito a cualquier precio, la apariencia, el poder, el placer, la necesidad de aprobación. Cosas que, sin darnos cuenta, terminan ocupando el lugar de Dios.

Porque todos nos arrodillamos ante algo porque el corazón humano está hecho para la adoración. La cuestión es saber ante quién. Hoy celebramos a Jesucristo, Rey del Universo. Y la pregunta es si verdaderamente reina y gobierna en nuestra vida.

1. Un rey que se hace servidor

La primera lectura nos presenta a Dios como un pastor que sale a buscar a sus ovejas: busca a la perdida, venda a la herida, fortalece a la enferma y reúne a las dispersas. «Yo mismo voy a buscar a mis ovejas y me ocuparé de ellas».

Este es nuestro Rey. No vino a servirse de nosotros, sino a servirnos; no vino a exigir que demos la vida por su poder, sino a entregar su propia vida para rescatarnos.

Su trono es la cruz, su corona es de espinas y su cetro es el madero. Su poder no consiste en dominar, sino en amar hasta el extremo. Cristo no quiere ser un señor más entre tantos que pretenden gobernar nuestra vida: quiere ser el único Señor.

Por eso tenemos que revisar nuestras lealtades: ¿quién decide mis opciones? ¿El Evangelio o mis conveniencias? ¿La voluntad de Dios o lo que piensa la gente? ¿El amor o mi egoísmo? No podemos servir a dos señores.

2. Un rey que ha vencido a la muerte

San Pablo nos recuerda que Cristo ha resucitado y es la primicia de los que han muerto. Él debe reinar hasta vencer a todos sus enemigos; el último será la muerte.

No celebramos simplemente a un maestro extraordinario ni a alguien que dejó un mensaje hermoso. Celebramos al Señor resucitado, vencedor del pecado y de la muerte.

Los ídolos prometen felicidad, pero esclavizan; prometen libertad, pero nos hacen dependientes. Cristo, en cambio, nos libera y nos ofrece una vida que ni siquiera la muerte podrá arrebatarnos.

Por eso, arrodillarnos ante Jesús no es someternos a un tirano: es reconocer al único que puede rescatarnos. Su misericordia no nos deja caídos ni nos autoriza a seguir viviendo igual; nos levanta y nos da la fuerza para comenzar una vida nueva.

3. El rey está en los más pequeños

En el Evangelio, Jesús se presenta como Rey y Juez de todas las naciones. Pero lo que dice resulta desconcertante: “Tuve hambre y me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; era forastero y me alojaron; estaba enfermo y me visitaron; preso y vinieron a verme”.

Los justos preguntan: “Señor, ¿cuándo te vimos?”. Y Jesús responde: “Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”.

¡Esta es la gran sorpresa de Cristo Rey! El Señor del universo se identifica con el hambriento, el enfermo, el extranjero, el encarcelado, el que está solo y el que ha perdido la esperanza.

No basta con proclamar que Cristo es Señor si después pasamos de largo ante el hermano que sufre. No basta con honrarlo en el altar si no somos capaces de reconocerlo en la calle.

Y no estamos contraponiendo la Eucaristía con las obras de misericordia. Es el mismo Cristo al que adoramos en el Sacramento y al que encontramos en los más pequeños. La Eucaristía nos introduce en su amor y nos compromete a vivir como Él.

El Papa invitó a los jóvenes a compartir el pan, abrir las puertas al que no tiene hogar, visitar a los enfermos y acompañar a quienes nadie visita. También hay hambres que no se ven: alguien necesita una palabra de consuelo, una escucha, una corrección hecha con amor o que le recuerden que es amado.

Preguntémonos: ¿qué hacemos con los pobres que tenemos cerca? ¿Con los ancianos que viven solos, los enfermos que nadie visita, las familias que atraviesan dificultades? No podemos decir que Cristo reina en nosotros si no hay lugar para ellos en nuestro corazón.

4. Arrodillarnos ante Cristo y levantarnos para servir

Volvamos a la pregunta inicial: ¿ante quién nos arrodillamos? Los jóvenes de Babilonia nos enseñan que hay ídolos ante los cuales nunca debemos inclinarnos. El Evangelio nos muestra ante quién sí debemos arrodillarnos: Jesucristo, nuestro Rey y Señor.

Pero quien se arrodilla ante Cristo aprende a inclinarse ante el hermano que necesita ayuda. El que adora de verdad a Dios aprende a amar a los hombres.

Quizás tenemos que dejar de arrodillarnos ante el dinero y comenzar a compartir; dejar el orgullo y aprender a pedir perdón; dejar de vivir pendientes de nuestra imagen y comenzar a mirar al que tenemos al lado; dejar de buscar el primer lugar y aprender a servir.

La salvación es un don de la gracia de Dios, no algo que compramos con buenas obras. Pero la gracia, cuando es acogida de verdad, produce frutos de amor. Por eso Jesús nos advierte que seremos examinados sobre cómo amamos.

Llegará el día en que estaremos delante de Cristo Rey. Y no nos preguntará cuánto poder tuvimos, cuánto dinero acumulamos o cuántos reconocimientos recibimos. Nos preguntará qué hicimos con el amor que recibimos.

Conclusión

Hermanos, hoy tenemos que tomar una decisión. O nos arrodillamos ante los ídolos de este mundo, que prometen mucho y no pueden darnos la vida, o nos arrodillamos ante Jesucristo, el único Señor, que murió y resucitó para rescatarnos.

Y si nos arrodillamos ante Él, tenemos que levantarnos para servir a nuestros hermanos.

Que al terminar esta Eucaristía podamos decir de verdad: ¡Jesucristo, Tú eres mi Rey!

No quiero que reinen en mí el dinero, el orgullo, la vanidad ni el egoísmo. Quiero que reines Tú. Y que, cuando llegue el día de estar delante de tu trono, pueda escuchar: “Ven, bendito de mi Padre, recibe en herencia el Reino”. ¡Viva Cristo rey!

Amén.