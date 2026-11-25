Timbúes cerró el año de actividades deportivas con una muestra popular Instituciones locales y alumnos de la escuela deportiva comunal participaron del cierre de ciclo con la realización de exhibiciones de cada disciplina 25 de noviembre 2026 · 15:10hs

Los deportistas demostraron sus habilidades y compartieron el trabajo realizado a lo largo de este 2026. La entrega de medallas y reconocimientos fue uno de los momentos más esperados destacando el compromiso y la constancia de cada participante.

La plaza del Carmen de Timbúes fue escenario el pasado fin de semana de una jornada de deporte, encuentro y celebración, donde los alumnos de las distintas disciplinas comunales y de diferentes instituciones compartieron muestras de todo lo aprendido durante el año y recibieron medallas y reconocimientos por su esfuerzo y dedicación.

La actividad encabezada presidente comunal, Antonio Fiorenza, contó con el acompañamiento de miembros de la comisión comunal, el equipo de Deportes, profesores, alumnos y las familias que acompañaron y fueron parte de este cierre.

Cierre de actividades Los deportistas demostraron sus habilidades y compartieron el trabajo realizado a lo largo de este 2026. La entrega de medallas y reconocimientos fue uno de los momentos más esperados destacando el compromiso y la constancia de cada participante.

El presidente comunal señaló: “Desde el gobierno de Timbúes celebramos y acompañamos el crecimiento del deporte local, reconociendo el enorme trabajo de nuestros profesores, el entusiasmo de los alumnos y el acompañamiento fundamental de cada familia".

En el evento se vivió un momento muy emotivo cuando Fiorenza junto al equipo de la Escuela Comunal de Fútbol le realizaron un homenaje a “Chajú” Díaz, quien supo dejar una huella al servicio de la comunidad. A partir de ahora la Escuela Comunal de Fútbol lleva su nombre.