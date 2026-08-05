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Choque múltiple fatal en la ruta 34: un automovilista falleció cerca de Luis Palacios

El siniestro vial se produjo en inmediaciones de un cementerio. El corredor quedó cortado luego de la denuncia de la colisión

5 de agosto 2026 · 11:14hs
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Los vehículos quedaron al costado de la calzada de la ruta 34.

Foto: Policía de Santa Fe.

Los vehículos quedaron al costado de la calzada de la ruta 34.

La Policía de Santa Fe inició este miércoles un operativo por un choque fatal sobre la ruta 34. De acuerdo a la versión preliminar, una persona murió en Luis Palacios debido a una colisión múltiple durante las primeras horas de una jornada complicada para manejar debido a la niebla y la lluvia.

Fuentes oficiales confirmaron que un automovilista falleció en el kilómetro 17 de la traza como consecuencia del siniestro vial. En el mismo lugar quedó detenido otro coche y una camioneta, cuyos ocupantes no sufrieron lesiones de consideración.

Agentes de las fuerzas de seguridad provinciales indicaron que Sergio U. murió debido al impacto en inmediaciones del cementerio de Luis Palacios, al noroeste del cruce con la ruta nacional A012. La víctima viaja a bordo de un Chevrolet Corsa que quedó destrozado debido al golpe.

¿Qué se sabe del choque fatal en Luis Palacios?

Según voceros de la Unidad Regional XVII de la policía provincial, el choque se produjo a las 8.30 de la mañana, a unos dos kilómetros al sur del ingreso a Luis Palacios. Luego de la denuncia, personal del Samco local fue a asistir a las personas afectadas a bordo una ambulancia.

Los médicos advirtieron que el conductor del Chevrolet Corsa no presentaba signos vitales cuando arribaron. En ese momento, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no consiguieron salvar la vida del paciente.

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Además del automovilista, los ocupantes de una Volkswagen Amarok y un Toyota Etios protagonizaron la colisión en la ruta. La pick up quedó detenida fuera de la calzada, muy cerca del vehículo del hombre fallecido.

En primera instancia, la policía había decidido mantener abierta la traza con asistencia para circular mientras se desarrollaba el operativo. La situación cambió alrededor de las 11, cuando se implementó un corte de tránsito total entre Luis Palacios y Vicente Echeverría, a poco más de 10 kilómetros al noroeste de Rosario.

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