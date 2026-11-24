25N: presentarán en el departamento San Martín los datos de los feminicidios en Santa Fe durante 2027 La actividad organizada por Mumalá y agrupaciones sindicales se realizará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Disidencias Por Ruth Oitana, para La Capital 24 de noviembre 2026 · 16:12hs

Santa Fe registró 46 víctimas fatales de violencia machista entre enero y octubre de 2026, un 53% más que durante todo 2025.

La agrupación de Mujeres de la Matria Latinoamericana Santa Fe (Mumalá), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Género y Diversidad, la Central de Tranajadores de Argentina (CTA) y la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) San Martín, organizaron para este miércoles 25 de noviembre una actividad en el marco del 25N "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres".

La cita será en el local de ATE San Jorge (departamento San Martín), a las 18.30 en un contexto en el que la provincia de Santa Fe atraviesa una "situación de Emergencia en Violencia de Género dentro de una situación económica que multiplica las desigualdades", de acuerdo a lo que hace todo el año manifiestan las organizaciones que convocan a la actividad.

Aumento de feminicidios "Este año, se manifestó un preocupante aumento de los femi(ni)cidios: 50 víctimas hasta el 20 de noviembre y, dentro de ellas, particularmente un incremento de los denominados directos o íntimos - aquellos cometido por parejas, ex parejas y familiares -, que suman 28 víctimas. Según lo informado por el gobierno provincial, durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres. Es decir que, sin haber terminado aún el año, se ha manifestado un crecimiento de la violencia feminicida del 66,7%", expresaron desde la organización.

El departamento San Martín, no escapa a esta realidad, es por esta razón que desde las mencionadas organizaciones, proponen una serie de acciones y actividades: Presentación de los Datos del Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” ; un recorrido histórico para construir memoria , sobre las víctimas de femicidio del período 2009-2026 y la importancia de la ESI (Educación Sexual Integral) en la prevención de las violencias.

Este miércoles en diversos puntos de la provincia de Santa Fe se realizarán marchas y actividades alusivas al 25N con el objetivo de no dejar de visibilizar la problemática y la realidad que padecen en todo el territorio la mujeres víctimas de la violencia de género y sus familias. >>Leer más: 25N: Santa Fe registró 46 víctimas de violencia machista y Rosario triplicó los femicidios