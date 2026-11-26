La rotura de un caño antiguo durante unas obras provocó el escape. Litoral Gas controla la situación y recomiendan evitar la zona

El hecho ocurrió en la peatonal Córdoba a la altura de calle Sarmiento

Una fuga de gas alteró la circulación en el centro de Rosario , en la zona de la peatonal Córdoba. El escape se produjo durante trabajos en una tienda de la firma Fundar, que tenía previsto instalarse en el sector, y obligó a desplegar un operativo preventivo.

Según la información recogida en el lugar, durante las obras de construcción se rompió un caño antiguo y se produjo la fuga . Una cuadrilla de Litoral Gas trabaja en la zona para intervenir sobre la instalación y controlar el inconveniente.

Como consecuencia del operativo, permanece cortado el tránsito por calle Sarmiento, entre Santa Fe y Córdoba . También interrumpieron la circulación por la peatonal Córdoba en dirección hacia el bajo.

En el lugar trabajan Bomberos Zapadores, que desplegaron un operativo preventivo, además de personal de Litoral Gas e inspectores de la Municipalidad de Rosario.

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La fuga está controlada y recomiendan evitar la zona

La fuga de gas se encuentra controlada y, hasta el momento, el episodio no provocó consecuencias de gravedad. Los equipos continúan con las tareas de intervención para normalizar la situación.

En una transmisión en vivo desde el lugar para LT8, el periodista Guillermo Zysman señaló: "No se siente la fuga de gas, como si fuese a gran escala".

Los inspectores municipales recomiendan evitar la zona hasta que finalicen los trabajos y se restablezca la circulación.