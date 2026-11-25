Está orientado a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de los procesos judiciales de familia. La legisladora santafesina fue invitada a explicar sus alcances

Entre los principales puntos abordados, la senadora explicó la necesidad de establecer plazos concretos para la revisión de las medidas judiciales, evaluaciones profesionales obligatorias del riesgo y mecanismos que garanticen el derecho de los niños a ser escuchados.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio participó el viernes 20 de noviembre de un encuentro en el Congreso de la Nación , donde fue invitada a exponer los alcances del proyecto de ley de Protección del Vínculo Filial que presentó en la Legislatura santafesina, orientado a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de los procesos judiciales de familia.

La actividad se desarrolló en el Auditorio Anexo del Congreso Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Día Internacional de los Derechos del Niño, bajo la consigna “Nunca más niños rehenes: infancias libres, seguras y con futuro”.

El encuentro fue organizado por Adrián Alfaro y Fernando Torres, miembros fundadores de Infancia Compartida, junto al abogado y activista Javier Montenegro. Contó con la participación de legisladores nacionales y provinciales, profesionales de distintas disciplinas y representantes de organizaciones civiles, entre ellos Ramón Dupuy, integrante de la Asociación Civil Lucio Abel Dupuy.

Durante su exposición , Di Gregorio presentó los fundamentos de las iniciativas legislativas que impulsa en Santa Fe, vinculadas con la protección del vínculo filial, la revisión de las medidas judiciales y el acceso a la Justicia de niños, niñas y adolescentes, procurando que su interés superior sea contemplado en cada instancia de los procesos.

“Los chicos no son objetos de los adultos ni de los procesos, sino sujetos de derechos. Tienen derecho a ser oídos y tienen derecho a mantener relación con ambos padres, salvo que eso sea contrario a su interés superior”, expresó la legisladora.

Entre los principales puntos abordados, la senadora explicó la necesidad de establecer plazos concretos para la revisión de las medidas judiciales, evaluaciones profesionales obligatorias del riesgo y mecanismos que garanticen el derecho de los niños a ser escuchados, sin afectar la rapidez de las intervenciones ante situaciones de violencia.

Asimismo, hizo referencia a una segunda iniciativa que propone modificaciones al Código Procesal Penal de Santa Fe, estableciendo plazos para las declaraciones en Cámara Gesell, la intervención de equipos interdisciplinarios independientes y una mayor coordinación entre la Justicia Penal y la Justicia de Familia, con el propósito de evitar la revictimización.

Ambas propuestas se encuentran actualmente en tratamiento en la Legislatura provincial. La participación de Di Gregorio en el Congreso Nacional permitió compartir el trabajo legislativo santafesino e incorporar sus propuestas a un espacio de debate de alcance federal, junto a referentes que trabajan en la protección integral de la infancia.

“Lo que proponemos es simple: que ningún chico espere meses para ser escuchado, que ninguna medida que lo separa de su familia se prolongue sin control y que ninguna decisión sobre su vida se tome sin mirarlo a él. Eso es tratar a los chicos como sujetos de derechos y no como rehenes de los adultos ni de las demoras del Estado”, sostuvo Di Gregorio.

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