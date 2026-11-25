La iniciativa de la senadora santafesina busca agravar las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género y abuso sexual. Su incorporación al temario del Senado generó revuelo por los fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos

En medio de las negociaciones para definir el temario de la última sesión del período ordinario del Senado de la Nación, el oficialismo libertario intentó incorporar el polémico proyecto de ley sobre falsas denuncias impulsado por la senadora radical santafesina Carolina Losada . La iniciativa, que propone agravar las penas cuando se trata de denuncias vinculadas con casos de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes, generó un fuerte revuelo y finalmente fue retirada del temario previsto para este jueves.

El intento de incluir el proyecto en la agenda parlamentaria se conoció este miércoles, en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La iniciativa viene siendo cuestionada por organismos de derechos humanos que advierten sobre el riesgo de desalentar las denuncias de las víctimas y condicionar la actuación de los profesionales que intervienen ante situaciones de abuso.

Entre las organizaciones que expresaron su rechazo se encuentra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) , que consideró que la propuesta “constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos , especialmente en lo que respecta a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de abuso y a las víctimas de violencia de género”.

La iniciativa de la legisladora santafesina busca modificar el Código Penal para endurecer las sanciones por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento, particularmente cuando se trate de causas relacionadas con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o violencia contra menores de edad.

Uno de los aspectos más cuestionados es que la falsa denuncia ya está contemplada como delito en el artículo 245 del Código Penal, que establece penas de entre dos meses y un año de prisión o una multa. El proyecto de Losada propone incorporar agravantes que podrían llevar las condenas hasta los seis años de cárcel.

Los organismos que se oponen a la reforma advierten que el endurecimiento de las sanciones podría tener un efecto intimidatorio sobre las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, las madres que denuncian abusos contra sus hijos y los profesionales que tienen la obligación de informar ante la sospecha de una vulneración de derechos.

“Denunciar un abuso implica atravesar miedos, presiones familiares, dependencia emocional y múltiples barreras institucionales. Introducir la amenaza de posibles sanciones por ‘falsa denuncia’ incrementa el temor y puede inhibir la palabra de quienes más necesitan ser protegidos”, advirtió la APDH.

Falsas denuncias: qué dicen las estadísticas judiciales

Uno de los principales cuestionamientos a la iniciativa de Losada tiene que ver con la dimensión del fenómeno que pretende combatir.

Un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que funciona bajo la órbita del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, analizó más de 8,2 millones de causas penales registradas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país.

El informe determinó que las causas por falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de las investigaciones penales, es decir, aproximadamente una de cada mil.

Entre las jurisdicciones que pudieron desagregar la información según el tipo de conflicto, el 86% de las causas por falsas denuncias correspondió a cuestiones patrimoniales, vecinales, laborales o de otra índole. Solo el 8% estuvo relacionado con situaciones de violencia de género o intrafamiliar.

Para la APDH, el proyecto legislativo construye “un problema sobredimensionado que desvía la atención de la verdadera urgencia: la dificultad que tienen las víctimas para ser escuchadas, creídas y protegidas”.

La organización sostiene que, en lugar de fortalecer los mecanismos de acompañamiento, investigación y acceso a la Justicia, la propuesta introduce una herramienta que podría utilizarse para intimidar a quienes se animan a denunciar.

Una denuncia que no prospera no es una denuncia falsa

Otro de los puntos centrales del cuestionamiento tiene que ver con las dificultades probatorias que caracterizan a las investigaciones judiciales por abuso sexual y violencia de género.

El archivo de una causa, la falta de pruebas suficientes o una sentencia absolutoria no implican necesariamente que una denuncia haya sido falsa. Para establecer la existencia de ese delito debe acreditarse la falsedad deliberada de la denuncia.

“La falta de pruebas concluyentes no equivale a falsedad. Muchas causas no prosperan por dificultades probatorias propias de delitos que suelen ocurrir en la intimidad, sin testigos, y donde el tiempo, el trauma y la revictimización juegan un papel determinante”, señaló la APDH.

El organismo también puso el acento en que buena parte de los abusos sexuales contra las infancias se producen dentro del ámbito familiar, mientras que las situaciones de violencia de género tienen frecuentemente como agresores a parejas o exparejas de las víctimas.

“Penalizar estas situaciones es, en los hechos, castigar a las víctimas por no poder demostrar aquello que vivieron”, sostuvo la organización.

La advertencia por el impacto sobre los profesionales

El proyecto también genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre los profesionales de la salud, la educación y el ámbito social, quienes tienen la obligación de denunciar ante determinadas situaciones de sospecha de vulneración de derechos.

El temor a enfrentar una investigación penal podría, según los detractores de la iniciativa, condicionar su intervención y debilitar las redes de prevención y protección de las infancias.

La APDH cuestionó además la constitucionalidad de la reforma por establecer sanciones diferenciadas cuando las denuncias están vinculadas con determinados delitos.

“La prioridad debe ser siempre la protección de las víctimas. Cualquier iniciativa que ponga en riesgo su derecho a ser oídas y a vivir una vida libre de violencias constituye un retroceso inadmisible y una responsabilidad política que no puede ser ignorada”, manifestó el organismo.