El rosarino participará de "El Último Baile", el homenaje al Apache que se realizará el 20 de diciembre en la cancha de Boca

Lionel Messi estará presente en la despedida de Carlos Tevez , que se realizará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera. La organización del evento confirmó la participación del excapitán de la selección argentina, que volverá a jugar en el país para acompañar al exdelantero de Boca en una noche especial.

La noticia llegó a través de la cuenta oficial del partido homenaje, que anunció la presencia del rosarino con un mensaje dedicado a su trayectoria y a los títulos que consiguió con la camiseta albiceleste.

"Es el capitán que llevó a la Selección Argentina a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su trayectoria es única: ocho Balones de Oro, una carrera histórica en el Barcelona, su paso por el PSG y su presente en el Inter Miami. Pero, por sobre todas las cosas, representa a una generación que esperó muchísimo para verlo campeón del mundo", publicó la organización.

"¡Leo Messi, la Bombonera te espera!" , agregó la cuenta de la despedida de Tevez en las redes sociales.

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La presencia de Messi en la Bombonera marcará una nueva visita futbolística del capitán argentino al país. El rosarino compartió sus primeros pasos en el seleccionado con Tevez y ambos jugaron juntos los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Además, el rosarino tiene previsto otro encuentro en la Argentina, cuando el 19 de enero de 2027 se enfrente en el marco de un amistoso con Inter Miami frente a River en el estadio Monumental.

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Quiénes estarán en la despedida de Carlos Tevez

El partido homenaje lleva el nombre "El Último Baile" y reunirá a excompañeros de Tevez de Boca, de los clubes europeos en los que jugó y de la selección argentina.

Entre los nombres que ya fueron anunciados aparecen Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand y Leandro Paredes.

La presencia de Messi se suma a una lista de figuras internacionales que acompañarán al Apache en el cierre de su trayectoria como futbolista profesional ante los hinchas de Boca.