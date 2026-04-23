Ruta nacional 34: renuevan críticas a Nación por el estado deplorable del pavimento

Se realizó una audiencia pública en la Legislatura provincial con representantes de las localidades afectadas

La audiencia pública por estado de la ruta nacional 34 se llevó a cabo el miércoles en la Legislatura provincial

Legisladores, presidentes de comuna, intendentes y representantes de distintas instituciones civiles participaron de una audiencia pública en la que se realizó para debatir y visibilizar aún más el estado deplorable de la ruta nacional 34 , especialmente en el tramo que cruza por provincia.

Cabe destacar que la ruta 34 es una arteria fundamental para la producción de Santa Fe y Argentina, y es en ese sentido que todos los oradores marcaron la relevancia de su mantenimiento, como también en la necesidad de seguridad de quienes la transitan a diario.

La reunión, que se llevó a cabo el miércoles por la tarde en la Legislatura, fue convocada por el senador por el departamento San Martín Esteban Motta.

A su turno, Motta dijo: “Estamos pidiendo que a Santa Fe le vuelva lo que aporta constantemente al gobierno nacional. Necesitamos nuestras rutas en condiciones para poder producir más y sacar el país adelante”.

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Durante la audiencia, más de 20 oradores alzaron la voz, con fuertes críticas al desfinanciamiento en infraestructura estratégica del gobierno nacional, y es que en cálculos, con lo que el gobierno libertario se lleva de impuesto a los combustibles en solo un año, se podrían asfaltar íntegramente 3.500 km de ruta.

Críticas a Milei y a Luis Caputo por la ruta nacional 34

“Es mentira que no hay fondos, los fondos están, pero el ministro de Economía y el presidente deciden utilizarlos para otra cosa, mientras tanto en el interior nos encontramos con estas situaciones” manifestó Motta.

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La deuda del Estado nacional con la ruta 34 es de larga data e incluye muchos gobiernos. Sin embargo, la desfinanciación total y el abandono del gobierno libertario fue la gota que rebalsó el vaso para los santafesinos que cuentan accidentes y muertos en esta vía a modo constante.