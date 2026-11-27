Con el río cerca de los 5 metros, se sostienen las clases entre camalotes, traslados en lancha y carencias cotidianas en el cierre del año

Los camalotes arrastrados por el río Paraná, una postal que se ve en El Espinillo, la isla ubicada frente a la costa de Rosario.

Con el hidrómetro de Prefectura Naval rozando esta semana los 5 metros frente a Rosario —cerca de la cota de alerta oficial—, la crecida del río Paraná dejó de ser una proyección estadística para convertirse en un obstáculo cotidiano en el humedal . Cruzando el canal principal, el rigor del agua se hace sentir en las comunidades isleñas. En casas que lentamente van quedando rodeadas de agua y en el movimiento del ganado, el poco que aún queda en los islotes. Pero también en el funcionamiento de sus escuelas. El avance furioso del río, acompañado por enormes mantos de camalotes y el desplazamiento de fauna silvestre, altera las vías de navegación habituales en el tramo final del ciclo lectivo.

A pocos minutos en lancha desde Rosario, casi frente a Puerto Norte, se encuentra la Escuela Primaria Nº 1.139 Pedro Miguel Romano Ahumada, de la isla El Espinillo. Un enclave educativo singular que, pese a encontrarse geográficamente en territorio entrerriano, depende de la jurisdicción del Ministerio de Educación de Santa Fe . Allí concurren alrededor de veinte alumnos desde nivel inicial hasta séptimo grado, en su mayoría hijos de pescadores y trabajadores de paradores que habitan en un predio de diez hectáreas pertenecientes al establecimiento. Aunque el edificio escolar fue construido en un terreno alto y se mantiene a salvo de la inundación directa, el agua de a poco va cercando el perímetro y ya anegó la placita de juegos ubicada en la parte trasera.

“Esto es muy cambiante, ayer mismo tuvimos que hacer un esfuerzo tremendo para poder cruzar y salir, con el agua picadísima y el bote golpeando contra los camalotes”, cuenta Cecilia Zaher, directora y docente del plurigrado de la escuela que desde 2022 lleva el nombre del maestro que impulsó la construcción del primer edificio de la institución . Antes se llamaba Marcos Sastre.

Según explicó la directora, las familias isleñas están acostumbradas a convivir con las pulsaciones del río, pero el combo actual resulta particularmente hostil: a la crecida sostenida —que según las previsiones podría escalar hacia la cota de evacuación de 5,30 metros— se suman tormentas repentinas que golpean las paredes de viviendas precarias y vuelven peligroso el traslado en embarcaciones pequeñas. Cada día los alumnos llegan en lanchas, canoas o en kayak.

La dinámica diaria de la institución refleja el esfuerzo por sostener el vínculo pedagógico y alimentario en medio de la adversidad. La escuela garantiza diariamente el desayuno y el almuerzo para los chicos, un sostén clave en un momento en que la actividad pesquera y el movimiento turístico en los paradores se ven resentidos por el avance del agua. Sin embargo, las inclemencias climáticas como las de la semana pasada obligaron a extremar recaudos: "Cuando se desata una sudestada o una marejada fuerte las familias directamente no pueden cruzar ni moverse dentro de la isla; ante una emergencia, quedan aisladas", advierte Zaher.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

De Rosario a El Espinillo

La directora y el equipo deben cruzar todos los días desde Rosario en la "Seño islera", la lancha que les presta la anterior directora, además de tener que trasladar diariamente bidones de agua potable desde la ciudad ante la falta de suministro seguro en el lugar.

El avance del Paraná también trajo consigo otros riesgos silenciosos dentro del predio escolar. El agua empujó hacia las zonas altas a víboras y alimañas que buscan refugio entre la vegetación, una amenaza constante para los chicos que juegan en el patio. En una isla donde no existe un dispensario, un centro de salud ni una posta sanitaria permanente, una picadura obliga a una evacuación de urgencia hacia el Hospital Provincial. "Contamos con medicamentos básicos de primeros auxilios que nos acercan colaboradores solidarios para ganar tiempo hasta llegar a la costa rosarina, porque acá no tenemos médico ni enfermero", señala la directiva.

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Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En el Charigüé

En la isla El Charigüé, a unos 10 minutos en lancha desde de La Fluvial, la directora de la Escuela Nº 26 Leandro Alem, Adriana Aguirre, coincide en que el río ha crecido bastante en las últimas semanas y se mantiene bajo observación permanente, aunque el establecimiento conserva por el momento espacio firme y tierra seca. “El agua del arroyo Lechiguanas está en la costa y por ahora tenemos todavía espacio firme y tierra, pero sí ha crecido bastante en estos días y estamos esperando a ver si hay un pico”, explicó la directiva de la escuela, que es jurisdicción de Entre Ríos.

En cuanto a las familias, dijo que hay algunas familias que se ven más complicadas por estar asentadas más cerca de la costa, mientras que quienes tienen construcciones en altura ya están poniendo a resguardo aquellos elementos que puedan verse afectados por el agua.

De forma preventiva, Aguirre detalló que en la escuela ya acomodaron elementos en altura por si el nivel sube más. De todas formas, las clases continúan con normalidad, en un cronograma que marca el cierre del ciclo lectivo el 4 de diciembre, seguido de una instancia de intensificación de saberes si fuera necesaria. La actividad docente se extiende hasta el 20 del mes próximo.

De cara a las próximas semanas, con el calendario escolar extendido hasta mediados de diciembre y las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) advirtiendo que el pico de la crecida recién se consolidará entre fines de noviembre y principios del próximo mes, la incertidumbre crece en el humedal. Desde la escuela de El Espinillo remarcan que, más allá del sostenimiento de las clases, las familias de la comunidad necesitan con urgencia alimentos no perecederos y balanceados para perros y gatos; tarimas (para evitar que pisen el barro), elementos de limpieza, higiene y repelente, nafta para las lanchas, botas e insumos para botiquín, ya que las donaciones que solían llegar en años anteriores mermaron drásticamente.