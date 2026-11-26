La Policía de Investigaciones arrestó a un hombre de 63 años y también demoró a un rosarino en el marco del procedimiento Alianza por la Infancia VII

Un hombre de 63 años fue detenido este miércoles en Granadero Baigorria como resultado del operativo internacional Alianza por la Infancia VII . La captura fue solicitada en el marco de distintas denuncias sobre abuso y explotación sexual infantil que derivaron en distintos procedimientos simultáneos en Argentina.

El sospechoso quedó bajo custodia de la Policía de Investigaciones (PDI) a pedido del fiscal Diego Meinero . Además, la fuerza realizó un segundo allanamiento en Rosario , aunque la persona que vive allí finalmente quedó en libertad después de la notificación sobre la formación de una causa penal.

Fuentes oficiales confirmaron que el operativo contó con la colaboración de agentes especializados en cibercrimen. De esta manera, las autoridades secuestraron distintos dispostivos electrónicos, incluyendo computadoras y teléfonos celulares .

A partir de una solicitud del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la PDI se llevó discos rígidos y memorias externas . En el operativo también encontraron una importante cantidad de discos compactos y pendrives.

Foto: PDI.

En paralelo con la detención en Granadero Baigorria, un rosarino de 74 años estuvo demorado durante el procedimiento. En este caso, la Fiscalía Regional Segunda descartó el arresto luego del análisis de la evidencia recabada.

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El operativo Alianza por la Infancia VII se desplegó a nivel local a través de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI. Fuerzas de seguridad de otras provincias adoptaron medidas similares e incluso se coordinó la intervención con procedimientos en el exterior.

Foto: PDI.

De acuerdo al balance preliminar, los allanamientos concluyeron con 35 personas detenidas en Argentina. Además, las autoridades secuestraron unos 1.800 dispositivos de almacenamiento en busca de evidencia.