Pullaro aseguró que los bomberos voluntarios santafesinos son "los más preparados y equipados del país"

23 de enero 2026 · 10:44hs
Pullaro contó que “por primera vez en la historia la provincia adquirió un avión hidrante, que desde el martes tiene matrícula y está operativo".
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles la entrega de nuevo equipamiento a entidades de bomberos voluntarios de la provincia, destinado a combatir incendios forestales. Se trata de una importante inversión que alcanza a un total de 37 asociaciones distribuidas en todo el territorio santafesino.

El acto se desarrolló en Plaza 25 de Mayo de la capital provincial, donde en primer turno Pullaro expresó: “Es un orgullo de cada habitante de la provincia invencible de Santa Fe decir que tenemos a los bomberos voluntarios más preparados y más equipados de la República Argentina”.

Santafesinos mejor equipados

“Apostamos fuertemente a que puedan tener el equipamiento que necesitan y que merecen para poder asistir a las diferentes áreas y puedan tener la tranquilidad que van a llegar sanos y salvos también a cada uno de sus domicilios después de llevar adelante la tarea solidaria y humana que realizan permanentemente”, agregó.

Además, el gobernador remarcó: “Estamos convencidos que cada recurso que pone el gobierno de la provincia de Santa Fe con las asociaciones de bomberos o con los cuarteles de bomberos que tenemos en la provincia de Santa Fe es una inversión que tiene un impacto muy importante en cada una de las comunidades”.

Avión y helicóptero

Pullaro puso énfasis en la inversión que lleva adelante el gobierno provincial “para poder adelantarnos a lo que vemos que está sucediendo en otros países y en otras provincias, y que lamentablemente se lleva hectáreas enteras por incendios forestales, y que también ponen en riesgo la vida de las personas de diferentes localidades”.

Por eso contó que “por primera vez en la historia la provincia adquirió un avión hidrante, que desde el día de ayer tiene matrícula y está operativo. Puede cargar en base y en el aeropuerto o en los aeródromos hasta 3.000 litros de agua. Y en el mes de febrero, a ese mismo avión le llegan los pontones de Estados Unidos, lo que significa que puede cargar directamente sin tener que aterrizar, con un vuelo rasante que hace sobre el río”.

“Y desde febrero también vamos a tener el helicóptero de la gobernación, que lo pusimos en marcha nuevamente y lo equipamos, para que si volvemos a tener un hecho de las características que tuvimos años anteriores, podamos tener, además de los 3.000 litros que carga el avión hidrante, 500 litros que carga el balde que tiene el helicóptero”.

Compromiso con los bomberos voluntarios

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marco Escajadillo, destacó el compromiso del gobierno provincial con los bomberos voluntarios para que “aparte de la capacitación y el entrenamiento, tengan el mejor equipamiento, homologado a nivel internacional, con lo cual nos da la tranquilidad y la seguridad de que cuando estén trabajando en una situación de incendio forestal, lo hagan de la mejor manera”.

Asimismo, el presidente de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Raúl Ponisio, valoró “el compromiso que ha asumido este gobierno con la Federación, un compromiso de trabajo conjunto, de interacción entre las partes, que empieza a dar estos resultados”.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Alejandro Luciani; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador provincial por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, entre otras autoridades.

El equipamiento

Los nuevos equipos se adquirieron a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo. Incluye 12 módulos (los denominados Combate 500, que incluyen una motobomba y capacidad de 500 litros) para incendios forestales de 500 litros; 8 motobombas; 30 motosierras; 16 protectores personales para motosierras; 20 sopladoras; 150 mangueras de una pulgada; 100 de una pulgada y media; 5 grupos electrógenos de 13 KVA; 3 motoguadañas; 150 cascos; 150 pares de borceguíes; 150 chaquetas; 150 pantalones; 150 camisas y 150 pares de guantes.

Estos equipos completan el fortalecimiento de las capacidades operativas. La primera etapa se desarrolló en octubre, cuando se incorporaron 22 camionetas (12 para el combate de incendios) y equipamiento para brigadistas. La inversión total alcanza los $2.500 millones.

