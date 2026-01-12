Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que recibió un pedido de su par Ignacio Torres y está a disposición para colaborar

Después de varios días de crisis en la Patagonia por los incendios forestales , este lunes se confirmó que Santa Fe está lista para colaborar en Chubut cuando las autoridades lo dispongan. Así lo anunció el gobernador Maximiliano Pullaro en cuanto a la gestión y el seguimiento de la situación en el sur argentino.

El mandatario provincial recordó que mantiene una relación muy cercana con su par Ignacio Torres , que está a cargo de una de las regiones más castigadas por la propagación del fuego. "Hablé en muchas oportunidades durante la semana" , indicó.

El ex ministro de Seguridad apuntó que el funcionario patagónico le pidió el avión hidrante que Santa Fe compró en 2025 para combatir incendios forestales. La aeronave fue importada desde Estados Unidos, pero todavía no está lista para volar.

Pullaro no pudo cumplir con la solicitud del chubutense porque el vehículo necesita dos pontones que aún no fueron colocados . Estas piezas fueron enviadas en barco, de modo que la provincia tendrá que esperar un tiempo más para poder sumar este recurso a los operativos contra el fuego.

Mientras tanto, el gobernador de Santa Fe ofreció la colaboración de los Bomberos Voluntarios en el sur argentino. De momento, las autoridades a cargo descartaron la convocatoria, ya que cuentan con 60 brigadistas especializados que viajaron desde Córdoba. No obstante, la propuesta seguirá a disposición de Torres hasta que la situación se resuelva.

Por otro lado, el jefe de la Casa Gris destacó que la provincia también incorporó un helicóptero con un bastidor de 500 litros. Se trata de un vehículo que fue adaptado para colaborar en los operativos contra el fuego en las islas.

>> Leer más: Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

El funcionario consideró que Santa Fe mejoró muchísimo el equipamiento para abordar una nueva emergencia si se repiten los incendios en el Delta del Paraná a partir de febrero. "Vamos a estar completamente preparados con los mejores brigadistas", anticipó.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei agradeció este lunes la tarea del personal que combate el fuego en la zona oeste de las provincias patagónicas. "Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros", manifestó a través de redes sociales.

Previamente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el operativo en el sur argentino requirió el despliegue de 295 brigadistas para extinguir 22 de los 32 incendios forestales detectados en Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. La Agencia Federal de Emergencias (AFE) utilizó 14 aviones hidrantes y helicópteros, entre otros recursos.

¿Cuántos incendios quedan activos en la Patagonia?

De acuerdo al último reporte del gobierno nacional, este lunes a la mañana había dos incendios forestales activos en distintos puntos Chubut. El resto de los focos ya estaban contenidos, controlados o extinguidos en una superficie aún no determinada.

La AFE confirmó que el fuego seguía ardiendo en la zona de Puerto Patriada, sobre el lago Epuyén. En paralelo con el operativo en este sector del departamento Cushamen, las autoridades también establecieron como prioridad las tareas para frenar el avance de las llamas en Puerto Café, dentro del Parque Nacional Los Alerces.