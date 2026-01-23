Presentaron la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda

La emblemática competencia de aguas abiertas tendrá lugar el próximo 1° de febrero y formará parte de la Copa Santa Fe 2026

La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma su carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la presentación de la 48ª Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda, que se correrá el próximo domingo 1° de febrero. A 65 años de su primera edición, la competencia de aguas abiertas conocida mundialmente forma parte del calendario de la Copa Santa Fe 2026 .

El acto se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno de Santa Fe, donde el mandatario santafesino destacó que la Maratón “está en la identidad de los santafesinos, de los corondinos, de todos quienes viven el río. Por eso no podíamos dejar de llevarla adelante y hacer los aportes necesarios como Gobierno de la provincia para poder volver a tenerla y, en este caso, realizarla por segundo año consecutivo”.

Asimismo, remarcó que “para nosotros el deporte es una política pública, porque creemos en los valores que se transmiten a través de las distintas prácticas deportivas. Esta es una provincia que sufrió mucho la violencia y la inseguridad, y hemos recuperado parte de esa paz que tanto deseábamos. Es el momento de mostrar lo mejor que tiene Santa Fe, y ahí están también todas las disciplinas deportivas”.

Pullaro indicó que desde el gobierno provincial “ apostamos al deporte con múltiples programas , trabajando con las instituciones, haciendo aportes para que puedan contar con la infraestructura que merecen, acompañando las prácticas y las diferentes disciplinas, y fortaleciendo la Copa Santa Fe con cada vez más deportes. Vamos a seguir impulsando este tipo de eventos para que Santa Fe se transforme en la capital del deporte a nivel nacional ”.

En ese marco, el gobernador hizo referencia al gran evento deportivo que la provincia albergará en septiembre de 2026: “Los Juegos Suramericanos, que serán el evento deportivo más importante de América Latina”.

SantaFe-Coronda maratón copa

Un evento internacional “bien santafesino”

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, consideró a la Maratón como “una verdadera fiesta” y señaló que “los santafesinos nos merecemos disfrutar de un evento bien santafesino, que nos representa”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, expresó que “es un gusto acompañar y aportar a la decisión que tomó el gobernador a fines de diciembre de 2024, de volver a realizar esta maratón. Así lo hicimos el año pasado y así lo vamos a hacer nuevamente este 1° de febrero”.

El intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, agradeció el acompañamiento del gobierno provincial e invitó a la comunidad a “acercarse a Coronda, los vamos a esperar con los brazos abiertos. La ciudad está preparada para el mejor evento y el más lindo”.

Los representantes del Comité Organizador y de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, Fernando Fleitas y Víctor Russo, destacaron el acompañamiento de la provincia y coincidieron en que “la Copa Santa Fe expresa el modelo de deporte que pensamos. El deporte trae salud, educación y cultura, y queremos sumar nuestro granito de arena a lo que la provincia está construyendo”.

En tanto, el nadador santafesino Martín Carrizo se refirió a la competencia, donde “el rival es uno mismo”, y sostuvo que “el objetivo de todo deportista es llegar a la costanera de Coronda. El mío es poder darle una alegría a la gente nuevamente”.

Del acto participaron también el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la diputada provincial Clara García; el senador provincial por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; el secretario de Deportes, Fernando Maletti; además de autoridades provinciales y municipales, representantes de Prefectura Naval Argentina, de la Federación Santafesina de Natación, nadadores y exnadadores.

La maratón

A 65 años de su primera realización, este evento histórico continúa posicionando a la provincia de Santa Fe en el calendario internacional de la natación de larga distancia.

La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma su carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial.

