La Capital | La Región | maratón

Presentaron la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda

La emblemática competencia de aguas abiertas tendrá lugar el próximo 1° de febrero y formará parte de la Copa Santa Fe 2026

23 de enero 2026 · 14:54hs
La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras

La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma su carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial. 
Presentaron la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda

Presentaron la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la presentación de la 48ª Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda, que se correrá el próximo domingo 1° de febrero. A 65 años de su primera edición, la competencia de aguas abiertas conocida mundialmente forma parte del calendario de la Copa Santa Fe 2026.

El acto se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno de Santa Fe, donde el mandatario santafesino destacó que la Maratón “está en la identidad de los santafesinos, de los corondinos, de todos quienes viven el río. Por eso no podíamos dejar de llevarla adelante y hacer los aportes necesarios como Gobierno de la provincia para poder volver a tenerla y, en este caso, realizarla por segundo año consecutivo”.

Asimismo, remarcó que “para nosotros el deporte es una política pública, porque creemos en los valores que se transmiten a través de las distintas prácticas deportivas. Esta es una provincia que sufrió mucho la violencia y la inseguridad, y hemos recuperado parte de esa paz que tanto deseábamos. Es el momento de mostrar lo mejor que tiene Santa Fe, y ahí están también todas las disciplinas deportivas”.

SantaFe-Coronda-maratón

Apostar al deporte

Pullaro indicó que desde el gobierno provincial “apostamos al deporte con múltiples programas, trabajando con las instituciones, haciendo aportes para que puedan contar con la infraestructura que merecen, acompañando las prácticas y las diferentes disciplinas, y fortaleciendo la Copa Santa Fe con cada vez más deportes. Vamos a seguir impulsando este tipo de eventos para que Santa Fe se transforme en la capital del deporte a nivel nacional”.

En ese marco, el gobernador hizo referencia al gran evento deportivo que la provincia albergará en septiembre de 2026: “Los Juegos Suramericanos, que serán el evento deportivo más importante de América Latina”.

SantaFe-Coronda maratón copa

Un evento internacional “bien santafesino”

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, consideró a la Maratón como “una verdadera fiesta” y señaló que “los santafesinos nos merecemos disfrutar de un evento bien santafesino, que nos representa”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, expresó que “es un gusto acompañar y aportar a la decisión que tomó el gobernador a fines de diciembre de 2024, de volver a realizar esta maratón. Así lo hicimos el año pasado y así lo vamos a hacer nuevamente este 1° de febrero”.

El intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, agradeció el acompañamiento del gobierno provincial e invitó a la comunidad a “acercarse a Coronda, los vamos a esperar con los brazos abiertos. La ciudad está preparada para el mejor evento y el más lindo”.

Los representantes del Comité Organizador y de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, Fernando Fleitas y Víctor Russo, destacaron el acompañamiento de la provincia y coincidieron en que “la Copa Santa Fe expresa el modelo de deporte que pensamos. El deporte trae salud, educación y cultura, y queremos sumar nuestro granito de arena a lo que la provincia está construyendo”.

En tanto, el nadador santafesino Martín Carrizo se refirió a la competencia, donde “el rival es uno mismo”, y sostuvo que “el objetivo de todo deportista es llegar a la costanera de Coronda. El mío es poder darle una alegría a la gente nuevamente”.

Del acto participaron también el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la diputada provincial Clara García; el senador provincial por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; el secretario de Deportes, Fernando Maletti; además de autoridades provinciales y municipales, representantes de Prefectura Naval Argentina, de la Federación Santafesina de Natación, nadadores y exnadadores.

La maratón

A 65 años de su primera realización, este evento histórico continúa posicionando a la provincia de Santa Fe en el calendario internacional de la natación de larga distancia.

La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma su carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial.

>>Leer más: Reconquista será sede de la tercera etapa del Campeonato Nacional de Ruta 10K

Noticias relacionadas
Pullaro contó que “por primera vez en la historia la provincia adquirió un avión hidrante, que desde el martes tiene matrícula y está operativo.

Pullaro aseguró que los bomberos voluntarios santafesinos son "los más preparados y equipados del país"

Durante el evento estará presente “Capi”, la mascota oficial de la competencia, y se podrá comenzar a vivir el espíritu de los Juegos antes de su inicio.

Roldán será sede del tour oficial que anticipa los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El intendente Ricci aclaró que “estos contenedores no son para tirar escombros, ramas, muebles y ese tipo de cosas, son para residuos domiciliarios”

Instalarán 500 nuevos contenedores en distintos barrios de Villa Gobernador Gálvez

Choque y rescate en Puerto San Martín. Así quedó el camión en el que quedó atrapado su chofer.

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Ver comentarios

Las más leídas

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Lo último

Presentaron la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda

Presentaron la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda

Se conoció un video con gestos obscenos del mozo a la abogada argentina detenida en Brasil

Se conoció un video con gestos obscenos del mozo a la abogada argentina detenida en Brasil

Netflix: tres películas de romance para disfrutar el fin de semana

Netflix: tres películas de romance para disfrutar el fin de semana

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Si bien es una traza nacional que depende de Corredores Viales, la Agencia Provincial de Seguridad Vial trabajará junto a la Municipalidad en operativos

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara
POLICIALES

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Ovación
Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía y Alejo Veliz se quedará hasta junio

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía y Alejo Veliz se quedará hasta junio

Alpine presentó su nuevo auto para la F1 2026 con Colapinto como protagonista

Alpine presentó su nuevo auto para la F1 2026 con Colapinto como protagonista

Policiales
Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

La Ciudad
Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Información General

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Tierra tendrá una segunda luna: de qué se trata el fenómeno
Información General

La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Qué son las Admin Nights: la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
Zoom

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal