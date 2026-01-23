Reconquista será sede de la tercera etapa del Campeonato Nacional de Ruta 10K

La tradicional competencia pedestre prevista para el sábado 25 de abril, formará parte del esquema definido por la Confederación Argentina de Atletismo

La competencia se dividirá en 10 etapas y la de Reconquista será la tercera instancia del campeonato que durqará hasta noviembre.

La ciudad de Reconquista , en el departamento General Obligado, integrará este año una de las etapas del Campeonato Nacional de Ruta 10K organizado por la Confederación Argentina de Atletismo (Cada).

La competencia tendrá su primera fecha en Cipoletti (Río Negro) y la segunda en la ciudad de Salta (Salta), y la tercera fecha se disputará en Reconquista, el 25 de abril de 2026 , posicionando a la ciudad santafesina en el más alto nivel del calendario argentino de este tipo de campeonatos.

Será una competencia de carácter anual que reunirá a los mejores fondistas del país a lo largo de distintas etapas disputadas en circuitos certificados y que se dividirá en diez eventos en total.

El campeonato es organizado por la Cada y estará reservado a atletas mayores de 18 años, de ambos sexos , que cuenten con licencia vigente .

Cada federación provincial podrá inscribir hasta 12 atletas mujeres y 12 atletas varones por carrera, pudiendo modificar su integración en cada etapa sin superar ese límite.

Detalles de la competencia

El Nacional se disputará mediante la acumulación de puntos obtenidos en distintas carreras de 10 km en ruta, con inicio en marzo y cierre no más allá de noviembre de 2026.

En cada etapa, los atletas sumarán puntos según su ubicación, siendo 15 el mayor puntaje que se puede obtener por carrera y un punto el menor puntaje que se otorga a quien quede en décimo lugar.

La última carrera del circuito, correspondiente a la coronación, otorgará puntaje triple.

Para la clasificación final se descartarán los dos puntajes más bajos de cada atleta. Solo se contabilizarán resultados de carreras con Sello Cada de Ruta y atletas con licencia federada al día.

Cada federación provincial sumará los puntos obtenidos por sus atletas a lo largo del campeonato, determinando una clasificación por equipos en las categorías femenina y masculina.

Para más información y postulaciones los interesados pueden ingresar al sitio web oficial www.cada-atletismo.com

>>Leer más: Reconquista proyecta su modelo de gestión en Punta del Este