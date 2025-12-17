Granadero Baigorria celebrará el sábado sus primeros 50 años como ciudad

La ceremonia oficial, denominada “Forjadores de nuestra ciudad”, será el evento conmemorativo del aniversario que tendrá lugar en el Centro Cultural “Cholo Montironi”

Desde el municipio de Granadero Baigorria invitan a toda la comunidad a ser parte de este momento histórico.

Granadero Baigorria celebrará su 50° aniversario como ciudad con una gala de homenaje y fiesta popular . La ceremonia “Forjadores de nuestra ciudad” será el festejo conmemorativo que tendrá lugar el próximo sábado 20 y que encabezará el intendente Adrián Maglia.

El evento, que conmemora el medio siglo de la declaratoria de ciudad, incluirá reconocimientos a vecinos destacados , cápsula del tiempo, paseo gastronómico y espectáculos en vivo.

En el marco del 50° aniversario de la declaración de Granadero Baigorria como ciudad —hito ocurrido oficialmente el 19 de diciembre de 1975—, el municipio prepara una jornada histórica para celebrar la identidad local junto a toda la comunidad.

La cita será este sábado 20 de diciembre a las 19 en el predio del Centro Cultural “Cholo Montironi” . Bajo el lema “Forjadores de Nuestra Ciudad”, la gestión del intendente Adrián Maglia busca homenajear a quienes, con su esfuerzo diario, talento y solidaridad, han construido los cimientos de la Baigorria actual.

La particularidad de esta gala reside en su carácter participativo: fueron los propios vecinos e instituciones locales quienes postularon a los candidatos para recibir las distinciones.

Durante la noche se reconocerá a personalidades destacadas en los ámbitos deportivo, cultural, social y empresarial, entre otros, poniendo en valor el aporte individual a la historia colectiva de Granadero Baigorria.

Celebrar y reconocer

“Celebrar 50 años es mirar hacia atrás con gratitud, pero sobre todo es reconocer a la gente que transformó este lugar en un hogar para miles de familias. Los ‘Forjadores’ son nuestros vecinos, los que vemos todos los días y que hacen grande a la ciudad”, destacaron desde el municipio.

La ceremonia contará con momentos de alta emotividad institucional. Se realizará el descubrimiento de una placa conmemorativa por el cincuentenario y se presentará una “Cápsula del Tiempo”, destinada a resguardar mensajes y testimonios del presente para las futuras generaciones de baigorrienses. Además del acto protocolar, la jornada está planteada como una celebración para disfrutar en familia. El predio del Centro Cultural contará con un sector de Food Trucks y actuarán en vivo Los Camachos para cerrar la noche a pura música.

La entrada es libre y gratuita, y desde el municipio invitan a toda la comunidad a ser parte de este momento histórico.