La Misa Criolla volvió a emocionar en Timbúes con una convocatoria histórica

El XIX Festival Provincial y V Nacional de la Misa Criolla volvió a unir fe, música y tradición popular. Con una convocatoria récord la ceremonia fue profundamente emotiva

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

17 de diciembre 2025 · 13:03hs
Con una convocatoria récord

Con una convocatoria récord, una organización destacada y un clima cargado de emoción, la Misa Criolla se consolidó como uno de los eventos culturales y religiosos más importantes de la provincia.
El sol empezaba a caer sobre Timbúes y el movimiento ya era incesante el pasado sábado a la noche. Familias enteras, grupos de amigos, vecinos y visitantes de localidades cercanas ingresaban al Polideportivo Comunal “Paco” Cabral, mientras el murmullo del público anticipaba que no sería una noche cualquiera. Con el correr de las horas, el predio terminó colmado y la cifra terminó de confirmarlo: más de 18 mil personas se dieron cita para vivir una nueva edición de la Misa Criolla, uno de los eventos culturales y religiosos más convocantes de la provincia.

La apertura estuvo a cargo del ballet Esperanza Nativa, que aportó el primer gesto simbólico de la noche: danza, tradición y raíces. Cada movimiento pareció condensar el espíritu de una celebración que Timbúes siente como propia y que año tras año vuelve a convocar a miles de personas alrededor de la cultura y la fe.

El momento más esperado llegó con la interpretación de la Misa Criolla, a cargo de la Confluencia Coral Ariel Ramírez, dirigida por Cristián Caselli. Acompañada por el pesebre viviente, la obra envolvió al público en un clima de recogimiento y emoción colectiva. Silencios profundos, aplausos cerrados y miradas conmovidas marcaron una ceremonia que volvió a demostrar por qué esta obra sigue emocionando, aún después de casi dos décadas de presentaciones consecutivas en Timbúes.

El sentido profundo de la obra

Para Cristián Caselli, la emoción tiene raíces profundas. “Cuando empezamos en 2006, jamás imaginamos que casi veinte años después estaríamos hablando de una fiesta nacional”, reflexionó. Destacó que el crecimiento de la Misa Criolla es el resultado de un esfuerzo colectivo, sostenido en el tiempo, y no de ambiciones individuales.

Caselli explicó que la obra tiene “algo especial”, un poder que llega de manera directa a las personas, siempre que sea interpretada con respeto y responsabilidad.

“No lo hacemos por hacer. Hay mucho trabajo previo, mucha preparación y un compromiso enorme de los coros y de los músicos”, señaló. También remarcó una particularidad que distingue a Timbúes: la gente se identificó profundamente con este hecho artístico. Hay público que estuvo presente en casi todas las ediciones y que vuelve cada año porque siente que la Misa Criolla forma parte de su identidad.

El mensaje que la obra transmite, subrayó Caselli, es claro y vigente: encuentro, paz y esperanza. “La Misa Criolla termina diciendo ‘danos la paz’, y eso es lo que buscamos compartir: un momento para encontrarnos, mirar el futuro con esperanza y pensar que es posible salir adelante juntos”.

El orgullo de Timbúes

En medio de la celebración, el presidente comunal Antonio Fiorenza tomó la palabra y agradeció la presencia del público y el trabajo de todos los que hacen posible el festival. Destacó que la Misa Criolla es el resultado de un gran trabajo en equipo, con una comisión organizadora y un grupo humano que comienza a trabajar varios meses antes del evento, cuidando cada detalle: artistas, sonido, escenario, feriantes y servicios para el público.

Fiorenza remarcó además que sostener una fiesta provincial y nacional de esta magnitud en el tiempo es una decisión política, que convive con otras prioridades de gestión. Enumeró inversiones en salud, educación e infraestructura, como el funcionamiento del centro de salud comunal, la construcción de edificios educativos y obras de accesos y pavimentación, todo con recursos locales administrados por la comuna.

Industria y turismo

También puso en contexto y dimensionó el alcance y la realidad de Timbúes y sus potenciales, inserta en uno de los cordones industriales más importantes del país, con millones de camiones que atraviesan la localidad cada año. “Eso tiene un impacto enorme en la vida cotidiana y en la salud de la gente. Por eso necesitamos un Estado local muy presente”, señaló, y explicó que la cultura y los eventos populares también funcionan como un respiro para la comunidad.

Fiorenza subrayó el rol de la Misa Criolla como motor de turismo de cercanía y actividad económica. Explicó que desde su gestión se viene trabajando para preparar a la localidad para recibir visitantes, poniendo en valor el río, la costa y distintos atractivos naturales.

“La fiesta genera un movimiento económico real: llega gente de muchos lugares, se llenan los comercios, se alquilan casas, hay consumo en gastronomía y trabajo para emprendedores locales”, afirmó. En ese sentido, destacó que la Misa Criolla no es solo un evento cultural, sino también una herramienta de desarrollo que fortalece la identidad local y dinamiza la economía.

Luego del tramo más ceremonial, la música popular tomó el protagonismo. Peteco Carabajal, junto a Riendas Libres, fue uno de los grandes espectáculos. Con su presencia aportó profundidad, identidad y emoción. Peteco destacó cómo la Misa Criolla logra contagiar alegría y unir a la gente, transformándose con los años en un verdadero símbolo colectivo, donde la música y el encuentro se vuelven patrimonio del pueblo.

Más tarde fue el turno de Sergio Galleguillo, que llevó la fiesta a otro nivel. Con su energía característica, destacó la convocatoria y la sinergia con el público, integrado por vecinos de Timbúes y de muchas otras localidades. “Estas fiestas emocionan porque ponen en el centro a la familia, al encuentro y a la cultura”, expresó, resaltando el espíritu navideño que atraviesa a la Misa Criolla.

El cierre estuvo a cargo de Rodrigo Tapari, que mantuvo la energía bien arriba hasta la madrugada y terminó de sellar una noche donde la música atravesó géneros y generaciones.

El pueblo como protagonista

Además del escenario principal, el predio contó con un sector de emprendedores, con propuestas gastronómicas y productos regionales. Familias enteras recorrieron los puestos, compartieron comidas y extendieron la celebración más allá de los shows. También se realizó la tradicional rifa de la Misa Criolla 2025, con el sorteo de once premios, un clásico que refuerza el vínculo entre el evento y la comunidad. Vecinos de Timbúes y visitantes coincidieron en que la Misa Criolla es una cita obligada, un momento del año que convoca, emociona y reúne.

Una noche histórica

Con una convocatoria récord, una organización destacada y un clima cargado de emoción, la Misa Criolla se consolidó como uno de los eventos culturales y religiosos más importantes de la provincia. Cuando las luces comenzaron a apagarse y la gente emprendía el regreso, quedó flotando una certeza: en Timbúes, la Misa Criolla es mucho más que un festival Es fe, cultura, música y pueblo, todo junto, en una noche que ya forma parte de la historia grande de la localidad y que año tras año renueva su sentido más profundo: encontrarse, celebrar y mirar el futuro con esperanza.

