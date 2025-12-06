San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15

La víctima se había peleado con un chico de 18 años en Puerto General San Martín y la gresca concluyó con una balacera fatal a metros del arroyo

Un cumpleaños de 15 en Puerto General San Martín terminó en tragedia. Dos jóvenes se trenzaron en una pelea y uno de ellos le habría disparado al otro, que murió en San Lorenzo . El agresor había sido atacado horas antes del hecho fatal y tuvo que ser atendido en la salud pública.

La Unidad Regional XVII de la Policía de Santa Fe recibió una alerta cerca de las 6 de este sábado por un hombre tendido en el suelo en Del Bajo al 1000 , a metros del sur del arroyo que separa Puerto General San Martín de San Lorenzo.

Cuando llegan al lugar, jurisdicción de San Lorenzo, encontraron el cuerpo de Alfonzo Elías de 19 años sin signos vitales, por lo que pidieron colaboración de una unidad sanitaria del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies), que llegó al lugar y constató el fallecimiento del joven.

En el lugar se encontraba un nutrido grupo de testigos que apuntó directamente contra otro joven: Jesús Adán R., de 18 años, que se encontraba a escasos metros de la víctima. En este contexto, detuvieron al adolescente, pero no se encontró el arma de fuego que habría utilizado para el crimen.

Una golpiza previa a la detención

Cruzando datos con la central del 911 y con la Comisaría 7º de San Lorenzo, Jesús Adán R. aparecía en una crónica oficial, pero horas antes del violento ataque y en el marco de una fiesta de cumpleaños de 15 años.

Según fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Jesús Adán R. y Alfonzo Elías se habrían peleado horas antes en un evento en Nerbutti y las vías de Puerto General San Martín, ya en jurisdicción vecina.

Jesús Adán R. había quedado tendido en la calle y fue auxiliado por otra unidad policial que llegó al lugar y trasladó al joven hasta el hospital, donde se le realizaron las curaciones necesarias. Además, se le tomó testimonio como víctima de una golpiza y no identificó a su agresor. Estabilizado se retiró de la dependencia policial.

Horas más tarde, con el hecho consumado, Jesús R. fue atrapado en la escena del crimen y, según explicaron los policías actuantes de la comisaría 7ª, se había tomado el trabajo de cambiarse la ropa que llevaba al momento de la gresca en el cumpleaños.