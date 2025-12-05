La Capital | La Región | búsqueda

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

El fiscal federal de San Lorenzo, Agustín Mori, envió un oficio a Prefectura para que se utilice un sonar de barrido de fondo lateral.

5 de diciembre 2025 · 12:08hs
El fiscal federal de la Sede Descentralizada de San Lorenzo, Agustín Mori, solicitó a Prefectura Naval que inicie la búsqueda de la lancha que se hundió en el río Paraná a la altura de San Lorenzo en la noche del 23 al 24 de noviembre pasado. Se trata de la embarcación que habría sido chocada por otra de mayor porte, siniestro en el que cayó al agua su dueño, el policía Gustavo Fabián Ibarra, cuyo cadáver fue hallado el miércoles a la tarde.

El legajo penal por este caso lleva como carátula preliminar “averiguación de causales de muerte” y en ese marco el funcionario envió una notificación a la fuerza de seguridad nacional que tiene su jurisdicción en ámbito fluvial, para que se arbitren los medios necesarios para la localizar y reflotar la lancha que pertenecía a Ibarra.

La operación de búsqueda, que aún no tiene fecha exacta de inicio porque la comunicación del fiscal llegó el jueves a la tarde a Prefectura, estará en manos de personal especializado que probablemente llegue a esta zona proveniente del Edificio Guardacosta, sede principal de Prefectura a nivel nacional, o de alguna otra delegación que cuente con el instrumento específico para esa tarea.

El aparato que se utilizará para buscar la lancha que naufragó cerca de San Lorenzo será un sonar de barrio de fondo lateral, que emplea tecnología acústica con la que se crean imágenes de alta resolución. El pedido que hizo el fiscal Mori para que se intente el rescate de la lancha de Ibarra demuestra que quedan líneas investigativas por seguir para aclarar fehacientemente cómo sucedió el choque en el río con el saldo del policía muerto.

Qué pasó mientras el policía navegaba en su lancha

El hecho investigado sucedió en la noche del 23 al 24 de noviembre cuando Ibarra y su amiga María Soledad M. negaban en el río a la altura de San Lorenzo. Según declaró la mujer, mientras se encontraba en un camarote inferior e Ibarra en cubierta, la embarcación sufrió un fuerte impacto al parecer por otra de mayor porte.

lugar del hallazgo

Cuando María Soledad M. salió a cubierta tras el choque, se dio cuenta que su amigo había caído al agua y que la lancha comenzaba a hundirse. Entonces, la mujer se tiró al agua y llegó nadando hasta un sector de la isla. Allí fue auxiliada por unos pescadores que la hallaron en estado de shock y con signos de hipotermia.

En sus primeras declaraciones, dijo que no alcanzó a ver contra qué chocaron y que la lancha de Ibarra finalmente se hundió. Prefectura fue informada del accidente y comenzó a buscar el cuerpo de Ibarra. El cadáver finalmente apareció el miércoles pasado en un brazo del Paraná que corre detrás de la Isla de los Mástiles, frente a Capitán Bermúdez. El fiscal Mori espera los resultados finales de la autopsia y también tomarle declaración testimonial María Soledad M., un paso procesal que iba a cumplirse hoy.

