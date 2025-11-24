Intensa búsqueda de un hombre desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Una mujer que pudo nadar hasta la costa de San Lorenzo contó detalles del hecho y denunció ante Prefectura la desaparición de su marido

La Prefectura Naval de San Lorenzo mantiene una intensa búsqueda de un hombre de 39 años que desapareció en el río Paraná luego de la colisión de su embarcación . La denuncia la realizó la esposa de Ibarra que logró nadar y llegar a la costa.

La mujer, identificada como María Soledad M. , contó que el domingo estaba en la cabina del barco cuando sintió la colisión. A duras penas salió por la claraboya de la proa y logró sujetarse de la baranda hasta que la embarcación se hundió.

Tras perder la embarcación, la mujer comenzó a nadar hacia la costa de San Lorenzo y caminó por la orilla aguas hacia abajo , hasta que se encontró con pescadores de la zona y fue puesta a resguardo.

En su testimonio ante Prefectura Naval negó saber contra qué chocó la embarcación y denunció la desaparición de un hombre, Gustavo Fabián Ibarra. Tampoco pudo señalar el lugar preciso del siniestro.

Frente a esta declaración, personal de la Prefectura de San Lorenzo comenzó la búsqueda del barco y del hombre, que se detuvo ayer a las 20 por falta de luz y se retomó este lunes desde las 8.