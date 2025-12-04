La Capital | La Región | hombre

Identificaron al hombre hallado sin vida en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

Se trata de la persona que cayó al agua cuando su lancha habría sido embestida por otra embarcación frente a San Lorenzo

4 de diciembre 2025 · 08:15hs
Prefectura Naval rescató el cuerpo de Gustavo Ibarra

Foto: La Capital / Archivo.

Prefectura Naval rescató el cuerpo de Gustavo Ibarra, que apareció detrás de la Isla de los Mástiles
Identificaron al hombre hallado sin vida en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

El cadáver del hombre hallado ayer a la tarde flotando en el río Paraná, detrás de la Isla de los Mástiles, frente a Capitán Bermúdez, fue identificado como Gustavo Fabián Ibarra, un policía de 39 años. Se trata de la persona que había caído al agua cuando su lancha fue embestida, presumiblemente por un buque u otra embarcación, a la altura de San Lorenzo.

El incidente en el río sucedió en la noche del 23 al 24 noviembre pasado cuando Ibarra y una amiga, identificada como María Soledad M. navegaban cerca de San Lorenzo y, según contó la mujer, fueron impactados por una embarcación de mayor porte.

La testigo declaró que cuando se produjo el choque ella estaba en el camarote en la parte inferior de la lancha e Ibarra en cubierta. Según esa versión, cuando María Soledad M. subió rápidamente a cubierta advirtió que su amigo había caído al agua y que la lancha comenzaba a hundirse.

Cómo se salvó la mujer del naufragio

La mujer pudo llegar nadando hasta la orilla de la isla, donde poco después fue auxiliada por unos pescadores que la hallaron en estado de shock y con signos evidente de hipotermia. El incidente fue denunciado ante Prefectura Naval que inició la búsqueda de Ibarra.

lugar del hallazgo

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal federal Agustín Mori, de la Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo. La lancha en la que iban las víctimas nunca pudo ser hallada. Finalmente, el cuerpo apareció flotando ayer a la tarde detrás de la Isla de los Mástiles, frente a Capitán Bermúdez.

>> Leer más: Intensa búsqueda de un hombre desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Unos pescadores lo encontraron y avisaron a Prefectura. Personal de esa fuerza de seguridad rescató el cuerpo, que fue derivado al Instituto Médico Legal de Rosario para realización de una autopsia y establecer causa de muerte.

Quien era la víctima

Gustavo Ibarra era un policía de Santa Fe que fue pasado a disponibilidad por el gobierno, tras ser condenado en un juicio abreviado en provincia de Buenos Aires. El fallo judicial trascendió el 20 de noviembre de 2024 y tuvo que ver con un incidente ocurrido en un control de rutina en Villa Gesell.

>> Leer más: Dos policías santafesinos fueron condenados en un juicio abreviado en Buenos Aires

Según la acusación fiscal, Ibarra y Carlos González, quien trabajaba en el Servicio Penitenciario Provincial, fueron procesados por tenencia ilegal de arma por una pistola Bersa que estaba en el interior del auto en el que viajaban. Además del arma tenían 250.000 pesos en su poder y 13 cheques de distintas denominaciones que totalizaban otros 4,5 millones.

En ese momento, los efectivos recuperaron la libertad y siguieron todo el proceso en ese estado.

Noticias relacionadas
Personal policial de Fray Luis Beltrán realiza las primeras medidas en el galpón donde hallaron a Esteban Cisneros

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Justicia de Familia hizo lugar a la demanda de nulidad de reconocimiento de paternidad.

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Personal policial de Fray Luis Beltrán realiza las primeras medidas en el galpón donde hallaron a un hombre sin vida

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Quienes estén interesados en participar, tendrán tiempo para inscribirse hasta el viernes 12 de diciembre a las 10.

Villa Gobernador Gálvez abrió la preinscripción para el Festival de Baradero

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Lo último

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

El Quini 6 sigue sin ganador: de cuánto es el increíble pozo millonario récord para este domingo

El Quini 6 sigue sin ganador: de cuánto es el increíble pozo millonario récord para este domingo

Identificaron al hombre hallado sin vida en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

Se trata de la persona que cayó al agua cuando su lancha habría sido embestida por otra embarcación frente a San Lorenzo

Identificaron al hombre hallado sin vida en el río, detrás de la Isla de los Mástiles
Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto para el año próximo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto para el año próximo

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Ovación
Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron los ídolos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron los ídolos

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Policiales
Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

La Ciudad
Estudiantes de intercambio: El trabajo que hacen los profesores universitarios es excelente

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes de intercambio: "El trabajo que hacen los profesores universitarios es excelente"

Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto para el año próximo

Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto para el año próximo

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda
Economía

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente
El Mundo

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados
Policiales

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Salud

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto