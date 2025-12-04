Identificaron al hombre hallado sin vida en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

Se trata de la persona que cayó al agua cuando su lancha habría sido embestida por otra embarcación frente a San Lorenzo

Prefectura Naval rescató el cuerpo de Gustavo Ibarra, que apareció detrás de la Isla de los Mástiles

El cadáver del hombre hallado ayer a la tarde flotando en el río Paraná , detrás de la Isla de los Mástiles, frente a Capitán Bermúdez, fue identificado como Gustavo Fabián Ibarra, un policía de 39 años . Se trata de la persona que había caído al agua cuando su lancha fue embestida , presumiblemente por un buque u otra embarcación, a la altura de San Lorenzo.

El incidente en el río sucedió en la noche del 23 al 24 noviembre pasado cuando Ibarra y una amiga, identificada como María Soledad M. navegaban cerca de San Lorenzo y, según contó la mujer, fueron impactados por una embarcación de mayor porte.

La testigo declaró que cuando se produjo el choque ella estaba en el camarote en la parte inferior de la lancha e Ibarra en cubierta. Según esa versión, cuando María Soledad M. subió rápidamente a cubierta advirtió que su amigo había caído al agua y que la lancha comenzaba a hundirse.

La mujer pudo llegar nadando hasta la orilla de la isla, donde poco después fue auxiliada por unos pescadores que la hallaron en estado de shock y con signos evidente de hipotermia . El incidente fue denunciado ante Prefectura Naval que inició la búsqueda de Ibarra.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal federal Agustín Mori, de la Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo. La lancha en la que iban las víctimas nunca pudo ser hallada. Finalmente, el cuerpo apareció flotando ayer a la tarde detrás de la Isla de los Mástiles, frente a Capitán Bermúdez.

Unos pescadores lo encontraron y avisaron a Prefectura. Personal de esa fuerza de seguridad rescató el cuerpo, que fue derivado al Instituto Médico Legal de Rosario para realización de una autopsia y establecer causa de muerte.

Quien era la víctima

Gustavo Ibarra era un policía de Santa Fe que fue pasado a disponibilidad por el gobierno, tras ser condenado en un juicio abreviado en provincia de Buenos Aires. El fallo judicial trascendió el 20 de noviembre de 2024 y tuvo que ver con un incidente ocurrido en un control de rutina en Villa Gesell.

Según la acusación fiscal, Ibarra y Carlos González, quien trabajaba en el Servicio Penitenciario Provincial, fueron procesados por tenencia ilegal de arma por una pistola Bersa que estaba en el interior del auto en el que viajaban. Además del arma tenían 250.000 pesos en su poder y 13 cheques de distintas denominaciones que totalizaban otros 4,5 millones.

En ese momento, los efectivos recuperaron la libertad y siguieron todo el proceso en ese estado.