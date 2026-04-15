Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe

Desde el gobierno provincial monitorean el centro-norte santafesino. En cuatro departamentos se suspendieron las clases y hubo familias evacuadas

Más de 200 mm de lluvias cayeron en 30 horas en la ciudad de Vera, en el norte de la provincia.

Los alertas amarillo en el sur provincial y naranja en el norte santafesino por tormentas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) obligaron a la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe a reforzar medidas de abordaje , sobre todo en el segundo sector mencionado. En algunas localidades se registraron hasta 250 milímetros (mm) de lluvias .

Tras el fuerte temporal desatado durante la madrugada de este miércoles, desde el gobierno provincial indicaron que se activaron protocolos y se procedió al despliegue de diversos equipos, además de articular con municipalidades y comunas para abordar la situación.

Según el informe de la Guardia Operativa provincial , durante la madrugada y las primeras horas del miércoles se reforzó el despliegue territorial en los departamentos General Obligado y Vera , tras haberse iniciado el operativo el día anterior en 9 de Julio , con asistencia al sistema de bombeo en Villa Minetti. Las precipitaciones dejaron acumulados significativos en distintas localidades , con registros de hasta 220 mm en Avellaneda, 245 en La Gallareta (Vera) y 250 en Nicanor Molinas (General Obligado) , además de valores superiores a los 200 mm en varias zonas del norte provincial .

Entre las localidades más afectadas, se encuentran Reconquista, Avellaneda y distintas comunas de los departamentos Vera y General Obligado, donde se registraron evacuaciones y anegamientos en viviendas. En Garabato (Vera), por ejemplo, se contabilizan 19 personas evacuadas y seis autoevacuadas, con centros para recibir personas habilitados en edificios comunales y sanitarios. Se estima que unas 20 familias fueron evacuadas en distintos puntos del norte provincial.

El operativo provincial, indicaron desde Protección Civil, incluye la distribución de bolsas de arena y materiales de contención, en coordinación con áreas de Desarrollo Humano, Salud y Recursos Hídricos, para atender tanto a las personas evacuadas como a las viviendas afectadas.

Suspensión de clases tras las tormentas

El Ministerio de Educación provincial dispuso la suspensión de clases en el turno mañana en los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado y San Javier, en coordinación con Protección Civil y autoridades locales, con el objetivo de resguardar la seguridad de docentes y alumnos y evitar traslados en zonas comprometidas.

Una de los establecimientos comprometidos fue la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, que estuvo más de dos semanas sin actividad por el ataque a tiros que terminó con un estudiante muerto y otros dos heridos. Este miércoles no pudo reanudar su actividad como estaba previsto y tuvieron que suspenderse las clases por las lluvias.

Si bien el edificio está en condiciones, las calles quedaron anegadas alrededor de la institución y los directivos prefirieron postergar la apertura de los espacios de nivel inicial y secundario que se habían planificado con distintas propuestas y restricciones luego de la crisis que provocó el asesinato de Ian Cabrera (13) a manos de otro alumno de 15 años.

Fuentes oficiales precisaron que a primera hora de la mañana no se podía llegar a la escuela debido a la gran cantidad de agua acumulada en la vía pública. Mientras tanto, en otros sectores de la provincia se registraron evacuaciones debido al temporal.

Cómo seguirá el tiempo en Santa Fe

Tras las lluvias que dejaron acumulados de consideración en toda la provincia, el SMN no tiene previsto nuevos alertas para ningún sector de Santa Fe.

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Las estaciones meteorológicas del centro y norte de la provincia (Santa Fe, Rafaela, Ceres y Reconquista) marcan que este jueves será nublado o parcialmente nublado en la mayoría de las localidades.