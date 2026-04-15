Un fuerte temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta

Las lluvias superaron los 200 mm en algunas zonas, obligaron a desplegar operativos de emergencia y hasta suspender clases

Más de 200 milímetros de lluvias caída en las últimas horas en el norte de Santa Fe

Las intensas lluvias en el norte de Santa Fe provocaron un fuerte impacto en distintas localidades, con registros que superan los 200 milímetros de agua caída , generando inundaciones, evacuados y complicaciones en la vida cotidiana .

Las ciudades más afectadas son Reconquista , Avellaneda , Vera y Fortín Olmos , donde los equipos municipales trabajan de manera permanente para asistir a los damnificados y facilitar el escurrimiento del agua.

Más de 200 mm de lluvia en Reconquista

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En Reconquista, hasta las 22.40 del martes 14 de abril de 2026, se registraron 200 milímetros de lluvia acumulada, lo que provocó anegamientos en barrios, viviendas inundadas y decenas de autoevacuados.

Desde la Municipalidad informaron que continúan las tareas de desagote y limpieza, mientras que Protección Civil mantiene un monitoreo constante de la situación para actuar ante posibles emergencias.

Además, se reportaron incidentes como un automóvil que cayó en una cuneta en calle 44, a metros de Bulevar Perón, quedando parcialmente sumergido.

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Evacuados y centros de asistencia

En la ciudad de Vera, la Junta Local de Defensa Civil se reunió de urgencia y dispuso la habilitación de centros de evacuados en el Club Gimnasia y el CAPS San Martín de Porres.

Hasta el momento, se informó que dos familias fueron evacuadas, mientras continúan las tareas de relevamiento en los barrios más afectados.

Las autoridades solicitaron a la población utilizar el teléfono 101 únicamente para emergencias, como pedidos de evacuación o asistencia médica, con el fin de evitar la saturación de líneas.

Suspensión de clases por el temporal

Como consecuencia de las condiciones climáticas, la Región II de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales en el turno mañana del miércoles 15 de abril.

El delegado regional, Sergio García, explicó que la medida busca garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, ante las dificultades en el traslado provocadas por las lluvias.

La continuidad de las actividades durante el turno tarde será evaluada en función de cómo evolucione la situación durante la jornada.

Panorama en evolución

Si bien en algunos sectores el agua comenzó a drenar, las autoridades indicaron que después de las 8 de la mañana se tendrá un panorama más claro sobre el alcance del temporal.

El evento climático mantiene en alerta a toda la región, con operativos activos, monitoreo constante y asistencia a las familias afectadas, en un contexto marcado por la magnitud de las precipitaciones.