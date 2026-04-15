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La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo

El mal tiempo no permitió reanudar las clases tras el ataque pero el gobierno provincial ratificó las demás actividades programadas fuera de la institución

15 de abril 2026 · 12:16hs
Familiares de estudiantes de San Cristóbal retiraron sus pertenencias la semana anterior.

Foto: X/@gmalfaro.

Familiares de estudiantes de San Cristóbal retiraron sus pertenencias la semana anterior.

Después de más de dos semanas sin actividad por el ataque a tiros que terminó con un estudiante muerto y otros dos heridos, la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno de San Cristóbal no pudo reanudar su actividad este miércoles como estaba previsto. Las clases se suspendieron debido a la intensa lluvia que azotó a buena parte del norte santafesino.

Si bien el edificio está en condiciones, las calles quedaron anegadas alrededor de la institución y los directivos prefirieron postergar la apertura de los espacios de nivel inicial y secundario que se habían planificado con distintas propuestas y restricciones luego de la crisis que provocó el asesinato de Ian Cabrera (13) a manos de otro alumno de 15 años.

Fuentes oficiales precisaron que a primera hora de la mañana no se podía llegar a la escuela debido a la gran cantidad de agua acumulada en la vía pública. Mientras tanto, en otros sectores de la provincia se registraron evacuaciones debido al temporal que se desató tras un alerta meteorológica amarilla.

¿Cuándo retoman las clases en San Cristóbal?

Según voceros del Ministerio de Educación de Santa Fe, las actividades programadas para la jornada en la escuela se realizarán el próximo lunes. En cambio, la lluvia no afectó la organización de los encuentros organizados en otras dependencias como parte del plan de asistencia a la comunidad después del homicidio y las lesiones que sufrieron dos adolescentes el último 31 de marzo.

La agenda de este miércoles estaba segmentada con la consigna de garantizar un regreso gradual y diferenciado por edad. En el caso del nivel inicial habían planificado actividades lúdicas. Para el turno nocturno de la secundaria y el nivel superior estaba previsto un esquema de clases con horario reducido e instancias de diálogo entre docentes y alumnos.

>> Leer más: Los abogados del atacante de la escuela de San Cristóbal aseguran que no sufrió bullying

Con respecto a la situación de los cursos de primaria, los directivos decidieron abrir espacios de escucha diferenciados por grado y que incluyan a familiares hasta este jueves. El viernes 17 de abril quedó apuntado como el día para que los estudiantes vuelvan al edificio después del cierre total que pidió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar el crimen.

Por último, el Ministerio de Educación confirmó que los alumnos del turno matutino de la secundaria también tendrán la chance de regresar a las aulas en el último día de la semana. Entre los preparativos para el ingreso, sus familias fueron convocadas a una serie de reuniones para abordar la situación desde el primer hasta el quinto año de cursado.

¿Qué pasó tras el crimen en San Cristóbal?

Antes de retornar a las aulas, los directivos programaron rondas de diálogo con estudiantes convocados por grupos hasta abarcar a la totalidad. Los docentes fueron elegidos por los propios adolescentes y la provincia incorporó a facilitadores de la convivencia para participar en las charlas.

Fuera de lo que ocurre en la escuela donde se produjo el ataque a tiros, el resto de las instituciones de San Cristóbal siguen dictando clases en su horario habitual. Los establecimientos públicos y privados mantienen las puertas abiertas y las actividades pedagógicas se complementan con espacios de reflexión y acompañamiento para sostener el proceso en medio de los coletazos de la crisis que se desató por la acción de un chico armado.

El autor de los disparos no es punible por el asesinato debido a su edad y permanece alojado en un establecimiento especial tras haber sido trasladado a la capital provincial. En cambio, otro joven de 16 años fue imputado como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y dos hechos más con la misma calificación en grado de tentativa.

Los fiscales Carina Gerbaldo y Mauricio Spinosa denunciaron que el adolescente colaboró con el tirador, aunque no prestó una ayuda esencial ni determinante. En este sentido, señalaron que previamente conocía las intenciones del autor del ataque y que lo "revalidó a concretar su objetivo" en la escuela.

Después de la audiencia realizada el último jueves en los tribunales de San Cristóbal, el presunto partícipe deberá pasar 90 días en un instituto de puertas cerradas. La medida cautelar apunta a garantizar el avance de la investigación y resguardar a las víctimas.

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