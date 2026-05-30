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Fumigaciones a juicio: "En Pergamino hubo un modelo sistemático de contaminación"

En el tramo final del debate de la causa Pergamino, los abogados de las víctimas reclamaron penas de hasta cinco años de prisión para los principales acusados

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

30 de mayo 2026 · 15:26hs
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Los acusados y sus abogados defensores tendrán la instancia de alegatos finales el 4 de junio. Foto: Julia Siciliani

Julia Siciliani

Los acusados y sus abogados defensores tendrán la instancia de alegatos finales el 4 de junio. Foto: Julia Siciliani
La sala de audiencias del Juzgado Federal de Rosario se colmó de representantes de organizaciones ambientalistas y vecinos de pueblos fumigados.

La sala de audiencias del Juzgado Federal de Rosario se colmó de representantes de organizaciones ambientalistas y vecinos de pueblos fumigados.
Sabrina Ortíz es una de las madres que inició la causa judicial al no encontrar respuestas en el municipio

Sabrina Ortíz es una de las madres que inició la causa judicial al no encontrar respuestas en el municipio, mientras su familia enfermaba.
Luego de los alegatos finales

Julia Siciliani

Luego de los alegatos finales, el abrazo entre Sabrina Ortíz y su patrocinador, el abogado penalista Carlos González Quintana.  Foto: Julia Siciliani
María Alejandra Bianco y Sabrina Ortíz

Julia Siciliani

María Alejandra Bianco y Sabrina Ortíz, querellantes en la causa junto al abogado ambientalista, Fernando Cabaleiro.  Foto: Julia Siciliani

El juicio por delitos ambientales en Pergamino entró en su etapa decisiva con el alegato de la querella, que condensó años de denuncias, estudios científicos y testimonios de vecinos afectados por fumigaciones en zonas periurbanas. En la sala del Juzgado Federal de Rosario —donde se sustancia el proceso por tratarse de una causa federal vinculada a la contaminación de recursos interjurisdiccionaleslos abogados de las víctimas sostuvieron que quedó probado un esquema persistente de contaminación con agroquímicos y pidieron condenas de prisión efectiva.

Durante una exposición extensa, los letrados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro afirmaron que los hechos investigados entre 2011 y 2019 no constituyen episodios aislados, sino la expresión de una práctica sostenida en el tiempo. Según señalaron, las fumigaciones se realizaron en campos lindantes con barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde las viviendas se encuentran a muy corta distancia de las áreas cultivadas y los pobladores estuvieron expuestos de manera permanente.

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María Alejandra Bianco y Sabrina Ortíz, querellentes en la causa junto al abogado ambientalista, Fernando Cabaleiro.

María Alejandra Bianco y Sabrina Ortíz, querellentes en la causa junto al abogado ambientalista, Fernando Cabaleiro.

Pruebas científicas

Uno de los ejes centrales del alegato estuvo puesto en la prueba científica. Pericias realizadas en suelos de los campos investigados y en terrenos de viviendas cercanas detectaron múltiples moléculas de agroquímicos, algunas coincidentes. Para la querella, ese cruce constituye un elemento clave para vincular la actividad productiva con la contaminación ambiental en los barrios.

A esa evidencia se sumaron testimonios que describieron fumigaciones nocturnas, sin receta fitosanitaria y a escasos metros de las viviendas. Las declaraciones coincidieron en señalar aplicaciones realizadas en horarios irregulares, en algunos casos durante la madrugada y bajo condiciones climáticas inadecuadas. “Se trató de una actividad sistemática y violatoria de todas las normas”, sostuvieron.

>>Leer más: Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Fumigaciones y consecuencias sanitarias

El alegato profundizó además en las consecuencias sanitarias. La querella incorporó historias clínicas, informes médicos y peritajes que, según sostuvo, permiten establecer una relación entre la exposición a agroquímicos y diversas patologías. Entre los cuadros mencionados se incluyeron afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos y la presencia de glifosato en organismos, especialmente en niños.

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“La contaminación no fue abstracta: se tradujo en enfermedad”, señalaron los abogados, al tiempo que remarcaron que en el expediente se documentaron sustancias en muestras biológicas de personas afectadas.

>>Leer más: Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

En paralelo, la querella cuestionó el rol del Estado municipal. Según expuso, hubo fallas en los controles y deficiencias en la aplicación de las ordenanzas que regulaban las fumigaciones, e incluso situaciones en las que los mecanismos de control quedaron desdibujados o resultaron insuficientes frente a prácticas reiteradas.

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Cinco años de prisión

En el tramo dedicado a las responsabilidades, los abogados solicitaron cinco años de prisión efectiva para los principales acusados: los productores Fernando Cortese, Mario Roses y José Luis Gratone, a quienes atribuyeron dominio de la actividad y continuidad de las prácticas pese a advertencias y sanciones.

Para Víctor Hugo Tirivo, en función de un menor grado de intervención, pidieron cuatro años de prisión. Para los hermanos Sabatini, acusados por un único hecho, reclamaron el mínimo de tres años. En todos los casos solicitaron además la inhabilitación para actividades agrícolas.

En relación con Christian Taboada, aplicador de agroquímicos, la querella propuso considerarlo partícipe secundario, al entender que no tenía control sobre las decisiones productivas. También pidió el decomiso de maquinaria y elementos utilizados.

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Luego de los alegatos finales, el abrazo entre Sabrina Ortíz y su patrocinador, el abogado penalista Carlos González Quintana.

Luego de los alegatos finales, el abrazo entre Sabrina Ortíz y su patrocinador, el abogado penalista Carlos González Quintana.

“Distancia de rescate”

Otro punto central del alegato fue el pedido de mantener la restricción de 1.095 metros para fumigaciones. Cabaleiro sostuvo que reducir ese límite implicaría un retroceso en la protección ambiental y remarcó que responde al “mejor estado de la ciencia disponible”. En ese marco, introdujo el concepto de “distancia de rescate” para explicar que esa distancia constituye el mínimo necesario para alejar a la población del foco contaminante y reducir el riesgo sanitario, y planteó extender esa protección a escuelas rurales y otras localidades del partido de Pergamino.

>>Leer más: "El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

El alegato también puso en valor el rol de los vecinos que impulsaron la causa, en particular madres que comenzaron a advertir problemas de salud en sus hijos y lograron visibilizar la situación. Para la querella, ese recorrido permitió que el caso llegara a juicio y expusiera una problemática que excede el conflicto puntual.

El cierre combinó esa dimensión jurídica con una apelación simbólica. Quintana citó al pergaminense Atahualpa Yupanqui para sintetizar el planteo de la acusación: “Hay una cosa en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie ocupe sangre para que otro viva mejor”.

El jueves, el fiscal federal Federico Reynares Solari, solicitó la misma cuantía de penas que la querella, antes del turno de las defensas.

>>Leer más: La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

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