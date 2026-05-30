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Instituciones de General López certificarán documentación en forma gratuita

Un convenio entre Provincia y gobiernos locales del sur provincial permitirá facilitar trámites para el funcionamiento de las entidades

30 de mayo 2026 · 08:00hs
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 La medida busca eliminar barreras económicas y administrativas que impedían a muchas entidades completar o mantener su continuidad.

 La medida busca eliminar barreras económicas y administrativas que impedían a muchas entidades completar o mantener su continuidad.
Instituciones de General López certificarán documentación en forma gratuita

El martes último se realizó en Venado Tuerto la firma de convenios entre el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) del gobierno de Santa Fe, y municipios y comunas del departamento General López, con el objetivo de facilitar trámites administrativos y fortalecer el funcionamiento de las instituciones locales.

La rúbrica se desarrolló en la delegación regional del Ejecutivo santafesino en Venado Tuerto y contó con la presencia del secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, la senadora provincial Leticia Di Gregorio, diputados del sur santafesino y todos los presidentes comunales e intendentes de la región, a excepción del de María Teresa, que ya había rubricado el convenio previamente.

Gral.López-comvenios

Certificar firmas

A partir de este acuerdo, cada municipio y comuna contará con personas habilitadas para certificar firmas y documentación vinculada a personerías jurídicas, un trámite que hasta ahora muchas instituciones debían realizar mediante escribanos particulares, afrontando costos elevados que muchas veces resultaban inaccesibles, especialmente para las entidades sin fines de lucro.

La iniciativa se enmarca en el proceso de digitalización que lleva adelante la provincia en el Registro Público de Gestión y permitirá que clubes, asociaciones civiles y distintas entidades puedan avanzar en trámites de constitución, renovación de autoridades y subsistencias de manera gratuita y en sus propias localidades.

Fortalecimiento institucional

Di Gregorio, remarcó que muchas instituciones “dejaban trámites sin terminar o perdían continuidad administrativa por los costos que implicaban estas certificaciones”.

La legisladora provincial valoró además que ahora “cada pueblo puede contar con una persona autorizada para realizar este procedimiento de forma gratuita” para las instituciones del departamento General López.

Alcance regional

Destacó el trabajo conjunto con el gobierno provincial y con Figueroa Escauriza para avanzar con esta herramienta en toda la región: “Seguimos acercando soluciones concretas para simplificar trámites”.

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