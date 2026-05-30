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Roldán busca capturar su esencia con un concurso de fotografías de la ciudad

“160 miradas de Roldán”, se organizó por los festejos del aniversario de la ciudad y es el primero en su tipo promovido desde el municipio

30 de mayo 2026 · 10:00hs
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El concurso busca capturar la identidad

El concurso busca capturar la identidad, historia y esencia de Roldán a través de imágenes que representen espacios, paisajes, eventos o aspectos idiosincrásicos de la ciudad.

En el contexto de las celebraciones por el 160° aniversario de Roldán, la Municipalidad invita a toda la comunidad a participar del 1° concurso de fotografía “160 miradas de Roldán”. Se trata de una propuesta organizada por la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte local que está destinada tanto a fotógrafos profesionales como aficionados.

Este primer certamen fotográfico intentará capturar las diferentes miradas de la ciudad que surjan de los vecinos a partir de los 13 años y sin límite de edad. El objetivo es retratar la identidad, la historia y la esencia roldanense desde diversos enfoques.

Identidad en foco

Las imágenes participantes deberán representar espacios, paisajes, eventos, festivales, edificios o cualquier aspecto que refleje la idiosincrasia de la ciudad. Cada participante deberá presentar dos fotografías.

La recepción del material fotográfico se realizará hasta el próximo 5 de junio inclusive, en la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, ubicada en Bulevar López 643, de 8 a 18.

Desde la organización precisan que las fotografías deberán presentarse impresas en tamaño A4, con un margen de 2 centímetros por lado y montadas sobre cartón tamaño A4.

Exhibición

Todas las obras serán exhibidas en una muestra abierta al público que se llevará a cabo el 14 de junio, de 10 a 17 , en el Paseo de la Estación.

Durante esa jornada, las fotografías concursantes serán evaluadas por los fotógrafos profesionales de la ciudad, Vanesa Carreras y Darío Ávila, quienes integrarán el jurado y seleccionarán las imágenes destacadas, que luego serán premiadas.

En caso de lluvia, la exposición será reprogramada para el 21 de junio en el mismo horario y lugar.

Registro colectivo

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca promover la participación cultural, incentivar la creatividad y generar un registro visual colectivo que rescate documental y refleje la identidad y el crecimiento de Roldán en sus 160 años de historia.

>>Leer más: Roldán recibió fondos provinciales para fortalecer actividades destinadas a los adultos mayores

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