San Cristóbal: de a poco, vuelven las clases en la escuela del tiroteo

El nivel inicial y el terciario retomaron la actividad en sedes alternativas, mientras que primaria y secundaria siguen suspendidas a la espera de autorización judicial para volver al edificio donde ocurrió el hecho

La reapertura total de la institución de San Cristóbal depende de una autorización judicial.

A la espera de que la Justicia autorice el uso del edificio de la escuela Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal , donde hace dos semanas un alumno entró armado y disparó matando a un estudiante, el colegio retomará sus actividades gradualmente. Entre el lunes y el martes próximo, el nivel inicial y el terciario volverán a la presencialidad en otros edificios escolares. En tanto, el nivel primario y secundario continuarán con actividades virtuales.

A dos semanas del tiroteo que enlutó a la ciudad de San Cristóbal, se confirmó que la semana que viene volverán a las aulas los alumnos de la escuela Mariano Moreno , donde el 30 de marzo se desató el terrible episodio. Procurarán retomar la presencialidad sin descuidar la integridad física y emocional de alumnos y docentes.

Según se informó, las clases se reanudarán para el nivel inicial y el nivel terciario entre lunes y martes , ya que ambos desarrollan sus actividades en espacios distintos al inmueble donde tuvo lugar el episodio. En cambio, el nivel primario y el secundario continúan sin actividad presencial, debido a que aún no está habilitado el ingreso al establecimiento.

La reapertura total de la institución depende de una autorización judicial, en el marco de la investigación en curso, ya que el edificio permanece bajo resguardo como escena del hecho.

El ataque, que conmocionó a la comunidad educativa, dejó como saldo la muerte de Ian Cabrera. Además, otras dos personas resultaron heridas con perdigones y seis jóvenes sufrieron cortes y lesiones mientras intentaban escapar en medio de la situación.

En este contexto, se adelantó que cuando se concrete el regreso de los niveles primario y secundario, no se retomará la actividad con contenidos habituales. En cambio, se priorizará el abordaje de lo sucedido, con dispositivos de acompañamiento y contención para los estudiantes y la comunidad educativa.

Mientras avanza la causa, las autoridades educativas evalúan alternativas para garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos que todavía no pudieron regresar a las aulas, en un contexto atravesado por el impacto emocional que dejó el episodio.

Cómo fue el tiroteo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

El episodio de violencia extrema sacudió a una ciudad de unos 15 mil habitantes, ubicada a 179 kilómetros al norte de la capital provincial. La magnitud del hecho provocó una conmoción profunda no solo en la comunidad educativa, sino en toda la localidad, que quedó enfrentada a uno de los episodios más trágicos de su historia reciente.

Un video que comenzó a circular por internet muestra parte del caos vivido dentro del establecimiento. En esas imágenes no se observa al atacante, pero sí se escuchan gritos y disparos mientras los estudiantes corren para intentar resguardarse.

Dentro y fuera de la escuela, la desesperación dominó la escena. Docentes, alumnos y familiares que se acercaron al lugar quedaron envueltos en un operativo policial y de emergencias de gran despliegue, montado de inmediato tras el ataque.