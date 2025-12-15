Alvear comenzó formalmente su etapa como ciudad

La localidad que se encuentra a 14 kilómetros de Rosario vivió una jornada histórica este sábado cuando juraron los nuevos concejales y secretarios

Alvear , a 14 kilómetros de Rosario, comenzó formalmente su etapa como ciudad . En una jornada histórica y altamente emotiva, este sábado juraron los nuevos concejales y secretarios.

"Fue un acto importante y muy emocionante. Si bien asumimos formalmente el gobierno el 10 de diciembre, el sábado fue una tarde emocionante con mucha gente que se acercó", comentó el ahora intendente de Alvear, Carlos Pighin , en diálogo con LT8.

Lo cierto es que la localidad santafesina fue declarada ciudad el año pasado, pero recién la semana pasada pudo concretarse el inicio de esta nueva etapa. Como señaló Pighin, a partir de ahora habrá una mejor representación territorial de la localidad. "Cambia la manera de gestionar la parte administrativa", apuntó.

"Las comunas tienen comisiones de gobierno. Ahora aparece el Ejecutivo y Legislativo con el intendente y la figura del Concejo. Las responsabilidades van a estar más repartidas y se van a poder dar consensos necesarios para los avances que hay que hacer en nuestra localidad", afirmó.

Asimismo, Pighin aseguró que vienen "trabajando en un gobierno descentralizado". En este sentido, apuntó: "Tenemos una especie de distritos, haciendo algo similar como se hace Rosario. Tenemos jurisdicciones y distritos. La idea es más representación territorial".

"Es un gran desafío. Alvear tiene un gran potencial. El objetivo es el de siempre: que nuestra gente pueda tener una mejor calidad de vida", concluyó.