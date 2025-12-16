Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar

Se distribuirán más de 15 millones de pesos entre al menos dos proyectos. Se pueden presentar desde escuelas y universidades hasta municipios o comunas

Se lanzó la séptima convocatoria para el Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe , que busca financiar proyectos para conservar el patrimonio natural provincial y que los mismos contribuyan a un desarrollo humano y social más justo y equilibrado, en armonía con la naturaleza.

La conservación de los ecosistemas naturales implica abordar la cuestión desde varios aspectos relacionados : el medio físico y biológico, en interacción con la trama económico-social y política. Esta séptima convocatoria tiene como prioridad identificar y apoyar proyectos que promuevan la conservación de la naturaleza en sus distintos niveles en el territorio.

El fondo de esta convocatoria es de $15.040.000 que aportarán la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, el senador Julio Garibaldi y Sancor Seguros.

La convocatoria está abierta a todas las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales e instituciones vinculadas a la conservación de la naturaleza, universidades, institutos terciarios, secundarios o primarios, municipios y comunas . Hay tiempo hasta el 31 de marzo del 2026.

El proyecto deberá tener una duración máxima de 12 meses, pudiendo, a consideración del jurado, extenderse por 6 meses más.

Cómo aplicar al fondo

Este fondo busca promover la conservación de la naturaleza en la provincia, mejorando el manejo de áreas naturales protegidas, de especies protegidas y sitios naturales valiosos para la conservación de patrimonio natural, o disminuyendo las amenazas sobre los mismos. En esta séptima edición, se seleccionarán un mínimo de dos proyectos entre los cuáles se distribuirá la totalidad del fondo.

Los proyectos deberán enviarse por correo electrónico a [email protected] y a [email protected]. Los interesados deberá, además, presentarse por Mesa de Entradas de la UNL enviando el proyecto al correo [email protected], solicitando que se inicie expediente y sea derivado a la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL.

Las consultas se atenderán a través del correo electrónico [email protected].

Los organizadores de la convocatoria adelantaron que tendrán prioridad aquellos proyectos que ofrezcan una contrapartida y que se aceptarán postulaciones de actividades que complementen proyectos en marcha. Todos los proyectos deberán tener aval institucional.

La evaluación y selección de los proyectos estarán a cargo de un jurado integrado por dos representantes designados por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL, dos representantes de la Fundación Hábitat y Desarrollo y se invitará al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, a la Cámara de Diputados y Diputadas provincial y a Sancor Seguros a designar al menos un representante de cada parte.