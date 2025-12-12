La Capital | La Ciudad | cercos eléctricos

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

El proyecto que busca disuadir y prevenir intrusiones en propiedades privadas fue reimpulsado en el Concejo Municipal, pero todavía no logró las firmas para ir al recinto. La iniciativa había sido presentada en 2021

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

12 de diciembre 2025 · 06:10hs
Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

En la última sesión del "viejo" Concejo Municipal se presentaron varios expedientes de quienes ya cumplieron sus funciones, pero que dejaron iniciativas polémicas para que la actual composición parlamentaria analice si les da luz verde en el recinto. Una de ellas es la reglamentación de los cercos eléctricos para uso privado en todo el ámbito de Rosario, que había sido presentada oportunamente y por primera vez por el ex concejal Carlos Cardozo.

El edil macrista aliado al oficialismo rosarino volvió a la carga con su idea a horas de que expirara su cargo en el Palacio Vasallo. Y propuso nuevamente (ya que el primer proyecto no cosechó los votos suficientes y naufragó) crear el marco jurídico necesario para la instalación de "cercos eléctricas o barreras de disuasión" en los inmuebles producto de la inseguridad. Un primer intento se hizo desde el macrismo en 2021, y luego se reintentó en 2023. Ahora quedó en comisión y con estado parlamentario.

Según volvió a considerar Cardozo en su nuevo expediente, se pretende llenar un vacío legal respecto de la utilización de estos cercos eléctricos en el ejido urbano en Rosario. Y debido a ello, se establecen "requisitos necesarios" para que su instalación, operación, reparación, mantenimiento y remoción, para que "cumplan con los más altos estándares de seguridad, a fin de prevenir daños y accidentes". Para controlar que esto se cumpla se establece que el Ejecutivo certifique los equipos y los procedimientos para su instalación y mantenimiento.

>>Leer más: Inseguridad en Rosario: "boom" de ventas de cercos eléctricos para proteger las casas

Cercos eléctricos como protección

"La sociedad ha comenzado a implementar medidas de seguridad tendientes a proteger su integridad física y la de sus familias y sus bienes. Entre ellas, encontramos la instalación de cercos eléctricos de seguridad perimetral sobre los muros lindantes o entradas de residencias, comercios e instituciones. Estos sistemas de defensa son muy variados y tienen como finalidad brindar protección a la propiedad a través de un cerco o barrera con elementos eléctricos que sirva para dar aviso o repeler a intrusos o personas no deseadas", argumentó Cardozo.

cerco electrico.jpg

Los cercos eléctricos consisten en un alambrado o conjunto de hilos metálicos conectados a una batería de 12 voltios que emite una descarga eléctrica a toda persona que lo toque, a la vez que también puedan estar conectados a un sistema de alarmas e incluso recargar la batería mediante energía solar.

Para salvar el marco legal, se argumentó con un viejo axioma del derecho. "Todo aquello que no se encuentra prohibido está permitido; el derecho a colocar estos cercos en el perímetro de un inmueble sobre el que se tiene un justo título es indiscutido. Además, la instalación de estos sistemas de protección debe cumplimentar determinadas normas nacionales e internacionales que garantizan la seguridad de quienes entren en contacto. Los cercos no son peligrosos para la vida de personas o animales. La instalación, reparación, mantenimiento y eventual remoción deberán ser llevados a a cabo por electricista matriculado", ahondó.

>>Leer más: El Concejo reaviva la polémica por la instalación de cercos eléctricos

Legítima defensa

Es más. Se esgrimió que desde el punto de vista del derecho civil, la utilización de los cercos eléctricos perimetrales de seguridad se encuentra amparada bajo el derecho de proteger la posesión mediante el uso de una fuerza suficiente, en los casos en los que el auxilio de la Justicia llegara demasiado tarde, debiendo el afectado recobrarla sin intervalo de tiempo y sin exceder los límites de la propia defensa. "Como podemos observar, se exigen requisitos análogos a los de la legítima defensa del Código Penal", comparó para agregar otro argumento de carácter jurídico: "Quien usa de esos medios obra justificadamente, pues lo hace al amparo del ejercicio legítimo de su derecho de propiedad, no invadiendo ningún derecho ajeno".

cerco electrico.png
Aunque no está reglamentado, en una vivienda de la zona colocaron un cerco electrificado como dispositivo de seguridad.

Aunque no está reglamentado, en una vivienda de la zona colocaron un cerco electrificado como dispositivo de seguridad.

"Y si un individuo trata de burlar el mecanismo de seguridad y resulta lesionado, es su propio y voluntario acto el que ocasiona el resultado, sin que pueda imputarse al propietario ninguna conducta antijurídica. El invasor asume voluntariamente los posibles riesgos o los eminentes daños que pudiere llegar a sufrir. Los carteles indicativos visibles les quita la temida peligrosidad ciega como cercos de púas, rejas de lanzas, vidrio molido, etcétera", siguió en su análisis para concluir: "Su principal función deber ser repeler o disuadir al agresor y que su poder no sea letalmente vulnerante".

>>Leer más: Nuevo impulso a la regulación de los cercos eléctricos ante la ola de robos

Argumentos en el Concejo Municipal

De esta manera y "legalmente, se los puede encuadrar bajo la figura de la defensa posesoria que presenta el Código Civil y Comercial, o bajo la legítima defensa del Código Penal", cierra en su descripción el expediente reingresado en el Concejo Municipal.

En lo técnico, se describió que por los hilos metálicos circulan pulsos eléctricos intermitentes que por sus características de voltaje y frecuencia evitan que cualquier persona quede "pegada" al cerco.

cerco electrico02.jpg
Producto de la inseguridad, la instalación de cercos eléctricos creció en el último año a gran ritmo en Rosario.

Producto de la inseguridad, la instalación de cercos eléctricos creció en el último año a gran ritmo en Rosario.

"Estas defensas no son peligrosas cuando son fabricadas e instaladas por profesionales expertos. Se encuentran en el mercado desde hace más de 30 años, y sólo pueden ser puestas a la venta cuando cumplen con determinados estándares de calidad y seguridad", marcó Cardozo.

El proyecto promueve la reglamentación para la instalación y uso de cercos eléctricos de seguridad para uso privado en el ámbito de Rosario, destinados a propinar una descarga a quienes entren en contacto físico con ellos. La altura mínima de emplazamiento de los cercos eléctricos de seguridad "será de 220 centímetros contados desde el nivel del suelo".

En ese sentido, se aclaró que todas las instalaciones ya existentes deberán adecuarse a sus disposiciones dentro de los 120 días de su reglamentación.

Noticias relacionadas
El tiempo en la región. Este jueves llegó con alerta amarillo por fuertes tormentas

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

El Movimiento Solidario de Rosario trabaja desde hace años con quienes más lo necesitan

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

Charlas, anécdotas y buenos deseos en el cierre de año de La Capital

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

Lo homicidios en Santa Fe siguen siendo estables respecto de años anteriores

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Ver comentarios

Las más leídas

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

Lo último

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Uno de los DT candidato a dirigir a Newells estaría cada vez más lejos del Parque

Uno de los DT candidato a dirigir a Newell's estaría cada vez más lejos del Parque

Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado

Cuatro jóvenes iban abordo de una camioneta que era seguida por la policía porque habían sido denunciados por conducción peligrosa y chocaron en Uriburu y España

Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado
Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

El gobierno oficializó la baja permanente de las retenciones a la soja y otros granos
Economía

El gobierno oficializó la baja permanente de las retenciones a la soja y otros granos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

Ovación
La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

DAmico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newells

D'Amico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newell's

Policiales
Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

La Ciudad
Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
Política

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
Policiales

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 
La Ciudad

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
El Mundo

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
La Ciudad

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario
LA CIUDAD

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años
POLICIALES

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen
POLICIALES

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen