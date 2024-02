Represión en la plaza 25 de mayo: "Era muy obvio que la policía tenía la orden de detener gente"

Lucas Canalda es periodista y parte de la multisectorial de trabajadores culturales que desde hace tiempo se reúne en el marco de la discusión nacional por la ley ómnibus que se está tratando por estas horas en el Congreso. En ese marco, habían convocado a acompañar a la clásica ronda de de las Madres que se realiza los jueves en la plaza 25 de Mayo. Este jueves, cerca de las 19, comenzaron a realizar una pintada con la consigna "La patria no se vende" en la vereda de la esquina de Laprida y Córdoba. Así lo registraron las redes sociales del periodista.

"Los chicos y las chicas que son parte del grupo estaban pintando en la esquina, sobre Laprida, todo muy pacífico, no hubo ningún tipo de problemas", contó Canalda sobre cómo había comenzado la intervención artística en la plaza. "Estaban tomando mates, no se estaba impidiendo el paso de nadie, todo muy tranquilo. Los otros chicos estaban pintando. No pasaba nada, de hecho la gente que paseaba se quedaba viendo. Todo muy lúdico y calmo", aseguró el hombre.

"Tipo 20.20 cae la policía diciendo que algún vecino llamó denunciando que había gente pintando y la policía insistió con que no se puede, que estaban dañando el mobiliario público. No hubo disturbios, se le dio explicación de que se estaban expresando, movilizados en el marco de la discusión nacional por la ley ómnibus y que eran parte de la multisectorial de cultura", indicó Canalda. En ese sentido explicó: "Fue una escalada de tensión pero era muy obvio que la policía tenía la orden de llevar detenida a la gente".

"Cuando quisieron detener a los artistas empezaron las corridas, los gritos y la violencia. Hubo patadas y golpes de puño, a un chico lo subieron de una manera muy violenta", aseguró sobre la violencia ejercida por los agentes policiales. "También agarraron a gente que simplemente estaba mirando y grabando videos", agregó.

"No hubo ningún tipo de agresión verbal de los artistas, se trató de hablar de manera amable y conociendo los derechos que nos corresponden como ciudadanos", indicó Canalda. "No hubo violencia en cuanto a la resistencia", resaltó el integrante de la multisectorial.

La orden del jefe

Por su parte, el jefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, aseguró en conferencia de prensa que fue él quien dio la orden de proceder con la detención de los manifestantes. "Vía radial me consultan y dije que si llegan y detectan que se está cometiendo una falta o contravención deben proceder a la aprehensión y ponerlos a disposición de la Justicia", explicó el funcionario en una conferencia de prensa realizada este viernes.

"Pasadas las 20 horas, ingresan diversos llamados al 911 que alertan que había un grupo de jóvenes pintando la vereda de la plaza. Personal de Motorizada se desplaza hacia el lugar y cuando llega efectivamente ve a un grupo, una multitud, entre los cuales algunos con tarros de pintura y pinceles en sus manos estaban pintando la vereda", indicó acerca de cómo comenzó el operativo. "El personal se acerca y pide que desistan la actitud de seguir pintando y dañando el espacio público. Ahí se origina una discusión y tuvimos un altercado donde se procede a la demora de siete personas y se dio cuenta a la fiscalía de turno", sostuvo Acosta.

Si bien Acosta indicó que los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia y que serán llamados a audiencia imputativa, desde la Fiscalía Regional no lo confirmaron. "Se esperan las actuaciones policiales sobre el hecho, que tienen que llegar estimo en el transcurso del día. En principio hay planteada una citación para la semana que viene, pero depende de la evaluación que se haga de las actuaciones policiales que envíen", indicó sobre la posibilidad de que se les forme causa.

En tanto, el secretario de Análisis y Gestión de la Información, del Ministerio de Seguridad de la provincia, Esteban Santantino, explicó que el procedimiento policial no estuvo sujeto al "protocolo antipiquetes" del gobierno nacional. "No tiene absolutamente nada que ver con otra situación que se esté dando en otro punto del país", sostuvo.

"Frente a una situación de daño del espacio publico, a través del 911 se produjo una denuncia de parte de otro ciudadano. La policía se acerca, busca hacer cesar la situación de flagrancia que estaba ocurriendo. Frente a la negativa, y en el enfrentamiento por la misma negativa, se produce la aprehensión", explicó el funcionario en línea con el jefe policial.