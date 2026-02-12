La Capital | Economía | paritarias

Paritarias: ATE estima que falta un aumento del 7% para igualar la inflación de 2025

La cifra duplica la diferencia con el índice de precios del último bimestre. El gremio quiere que se compense en la próxima oferta salarial

12 de febrero 2026 · 14:38hs
Las paritarias se abrieron este miércoles en la Casa Gris.

La primera ronda de reuniones de las paritarias 2026 en Santa Fe comenzaron con un principio de acuerdo sobre un aumento que compense la diferencia entre la suba total del año anterior y la inflación. En la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) afirman que la brecha puede ser de más del 7 por ciento.

Ni bien terminó el encuentro en la ciudad capital, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, sostuvo que la actualización sólo debe contemplar el desfasaje entre noviembre y diciembre, ya que los incrementos previos tuvieron un ajuste. El secretario administrativo del sindicato de empleados públicos, Marcelo Delfor, dijo en LT8 que lo correcto es tomar "el año completo y tener en cuenta la base salarial desde la que se aplica el porcentaje, si es junio o enero".

De acuerdo a la posición de la Casa Gris, el incremento debería tener un piso del 3 % para cubrir el margen entre los aumentos del segundo semestre de 2025 y el registro del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec). Si bien el dirigente gremial no desconoció esta lectura, advirtió que la recomposición en este punto debe ser mayor. "Nosotros estamos evaluando que ese resultado supera el 7 por ciento", manifestó.

El efecto de la protesta policial en las paritarias de Santa Fe

La reunión a la que asistieron ATE y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) no sólo expuso discrepancias técnicas en cuanto al método de cálculo para paliar el efecto de la inflación, también arrojó lecturas diferentes sobre el impacto del aumento salarial para la Policía de Santa Fe. Después del anuncio del gobernador Maximiliano Pullaro sobre estas mejoras por decreto, Delfor consideró que cabe aplicar el mismo criterio para mejorar los sueldos de agentes públicos, sobre todo del personal de salud.

En las horas previas a la conferencia de prensa del jefe de la Casa Gris sobre el conflicto con epicentro la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, Bastia había advertido que la comparación con la labor de los empleados estatales era improcedente. "No tiene nada que ver una cosa con la otra", sentenció antes que se diera a conocer el nuevo ingreso básico de 1.350.000 pesos de bolsillo para los uniformados.

>> Leer más: El gobierno provincial afirma que la protesta en la Policía de Santa Fe no afectará las paritarias

En cuanto a la situación que abordó el Ministerio de Justicia y Seguridad junto a la cartera de Economía, el funcionario argumentó: "La policía no tiene paritaria y nunca hablamos de la misma carga horaria". Así enfatizó que los acuerdos de recomposición para docentes y agentes de la administración sólo son una "referencia" para definir los salarios de la fuerza, pero no hay una relación inversa en este sentido.

Por el contrario, Delfor hizo una lectura distinta de la respuesta de la Casa Gris a la protesta con patrulleros. "Escuchamos los argumentos del propio gobernador, donde rescataba las funciones que cumplen las fuerzas de seguridad", apuntó. Luego consideró que los mismos argumentos pueden trasladarse al sector de salud, "donde una enfermera tiene que trabajar 40 horas semanales con turnos rotativos de lunes a lunes, atendiendo en un contexto de demanda creciente producto de la crisis y la sitaucón económica".

El referente de ATE concluyó que el personal sanitario dedicado a tareas esenciales debe ser jerarquizado desde el punto de vista salarial. Sobre esta cuestión, remarcó: "Si no atendemos esta situación, creemos que estamos en una situación similar a las de los trabajadores de las fuerzas de seguridad".

¿Cuál fue la inflación de enero en Santa Fe?

La última medición de la inflación determinó un incremento promedio de 2,6 % en Santa Fe. El resultado fue inferior al registro del Indec en el mismo período. Según indicaron ambas partes dentro de la mesa paritaria, esta variación se incorporará a la primera oferta salarial de 2026 junto con la diferencia respecto de los aumentos del año anterior.

La estadística provincial del mes anterior coincide con la variación general interanual en Argentina, que fue del 32,4 por ciento. También se ratifica que los alimentos y bebidas sufrieron fueron los que más se encarecieron después de diciembre y dieron un salto de 4,1 puntos porcentuales en el reporte de Ipec. También se incrementaron por encima de la media los gastos para la salud y la atención médica, con un incremento del 3 por ciento.

