La Capital | Economía | paritarias

Paritarias en Santa Fe: la provincia evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025

Los gremios estatales consideraron "satisfactoria" la primera reunión con el gobierno. La propuesta de aumento llegará en los próximos días

11 de febrero 2026 · 11:25hs
La provincia acordó un cuarto intermedio en la negociación de las paritarias.

La provincia acordó un cuarto intermedio en la negociación de las paritarias.

El primer capítulo de las paritarias 2026 en Santa Fe empezó este miércoles con una evaluación satisfactoria de los gremios de la administración central. Según indicaron sus representantes, el gobierno aplicará un aumento salarial para cubrir la diferencia respecto de la inflación del último bimestre del año pasado.

Como era de esperarse, la reunión en la capital provincial concluyó sin oferta de recomposición de haberes. No obstante, referentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) coincidieron en señalar que llegaron a un acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta en los próximos días.

Los titulares de los sindicatos confirmaron que la negociación pasó a cuarto intermedio y se reanudará el miércoles 18 de febrero. El objetivo mínimo a cumplir entonces es una actualización que compense el desfasaje del 3% entre los ajustes de noviembre y diciembre y la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe.

¿Cuál será la oferta de aumento en las paritarias de Santa Fe?

La inflación en el último bimestre de 2025 fue del 5%. El registro del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) superó el incremento de dos puntos porcentuales que aplicó la Casa Gris en el mismo período, junto con una serie de sumas fijas como piso de aumento.

El secretario general de ATE, Marcelo Delfor, anticipó que la variación del IPC será la base de la primera oferta salarial de 2026. Esto incluye la medición de enero, que se dará a conocer el próximo viernes, y los gremios esperan que también incluya una suba en los haberes de febrero.

>> Leer más: Paritarias: cuáles son los gremios que cerraron mayor aumento de sueldo para febrero 2026

Por su parte, el titular de UPCN, Jorge Molina, sostuvo que la reunión paritaria terminó con un consenso sobre "tres puntos muy importantes" para actualizar los sueldos. Además de la compensación de 2025 y el ajuste en relación a la inflación del mes pasado, el gobierno aceptó el pedido para privilegiar a los que menos ganan mediante subas con una suma fija, una herramienta que ya se utilizó durante el año pasado.

El dirigente gremial consideró que los incrementos que sólo consideran los indicadores económicos perjudican a quienes tienen categorías más bajas. "A esos sectores no los solucionamos con un porcentaje", advirtió.

La provincia analizará el desfasaje salarial por inflación

Tras el encuentro en la Casa Gris, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, sostuvo que la reunión fue buena y ratificó que priorizarán a los sectores de menores ingresos a la hora de cerrar la primera oferta salarial de 2026. Así confirmó que prentenden mantener el criterio de recomposición con el que también se aplicaron los aumentos anteriores para docentes y agentes de salud.

El funcionario confirmó que analizarán la estadística de la inflación de 2025 para compensar las diferencias con respecto a los aumentos otorgados. "Ya en noviembre se había reconocido la diferencia por los cuatro meses transcurridos. Eso lo vamos a evaluar porque es a lo que nos comprometimos y la palabra la cumplimos", aseveró. De inmediato, acotó: "Faltará ajustar el número, pero lo vamos a pagar".

Al igual que en otras negociaciones previas, el ex diputado provincial señaló que la situación del país no permite relajarse a la hora de definir la oferta. "Hay dificultades que se han acentuado a lo largo de todo el año y se notan pronunciadamente, sobre todo en lo que tiene que ver con el impacto de la dirección de la política macroeconómica a nivel nacional, que obviamente influye en todos los sectores", manifestó.

¿Cuándo son las próximas reuniones paritarias en Santa Fe?

Después del encuentro con ATE y UPCN, la provincia citó a las 14 a los sindicatos educativos en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Allí se espera la presencia de representantes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet).

La primera ronda de reuniones se cierra el jueves a las 9 de la mañana con la paritaria de salud. En esta instancia se abrirá el diálogo con miembros de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus).

Noticias relacionadas
La industria textil perdió más de 18 mil empleos en dos años.

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

La dirigencia gremial resaltó que “el camino es la lucha” y propuso “dar la gran batalla”, no solo contra la reforma laboral sino también para “hacer caer el plan económico y social de Milei.

Masiva movilización en Rosario contra la reforma laboral del gobierno de Milei

Inflación arriba. El organismo estadístico precisó que la división con mayor alza mensual en enero de 2026 fue alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), escoltada por restaurantes y hoteles (4,1%).

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

La conferencia de prensa en la UOM fue la antesala de una marcha contra la reforma laboral.

Alerta gremial en Rosario sobre la reforma laboral: "Vamos a prender fuego el país"

Ver comentarios

Las más leídas

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

Lo último

Supervisaron las obras viales que la provincia realiza en la ruta provincial 13 en el departamento San Martín

Supervisaron las obras viales que la provincia realiza en la ruta provincial 13 en el departamento San Martín

¿Qué es un sistema de gestión y cómo elegirlo?

¿Qué es un sistema de gestión y cómo elegirlo?

LA AFA definió dónde se transmitirán y cuánto costará ver los partidos de la Primera Nacional

LA AFA definió dónde se transmitirán y cuánto costará ver los partidos de la Primera Nacional

Paritarias en Santa Fe: la provincia evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025

Los gremios estatales consideraron "satisfactoria" la primera reunión con el gobierno. La propuesta de aumento llegará en los próximos días

Paritarias en Santa Fe: la provincia evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025
La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles
La Ciudad

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es regresivo y no resuelve la inseguridad
La Ciudad

Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es "regresivo" y no resuelve la inseguridad

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Por Matías Petisce
La Ciudad

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Ovación
Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja
Ovación

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Central sale a la cancha en Copa Argentina con toda la obligación sobre su espalda

Central sale a la cancha en Copa Argentina con toda la obligación sobre su espalda

Escalada: el deporte que trajo la montaña a la ciudad y hace cumbre en Rosario

Escalada: el deporte que trajo la montaña a la ciudad y hace cumbre en Rosario

Policiales
La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario
Policiales

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La Ciudad
Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es regresivo y no resuelve la inseguridad
La Ciudad

Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es "regresivo" y no resuelve la inseguridad

Rosario celebra este fin de semana el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Rosario celebra este fin de semana el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

El gobierno provincial dejó sin efecto las sanciones a policías y los instó a volver al servicio

El gobierno provincial dejó sin efecto las sanciones a policías y los instó a volver al servicio

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
Política

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
La Ciudad

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Política

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra